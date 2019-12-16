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Мінімальний розмір єдиного
внеску змінюється з 1 січня

Мінімальний розмір єдиного внеску змінюється з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 08:29

Мінімальний розмір єдиного внеску змінюється з 1 січня

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку із підвищенням розміру мінімальної зарплати, яка з 1 грудня становить 4 723 грн, змінюється мінімальний розмір єдиного внеску.

Дивися повний текст Мінімальний розмір єдиного внеску змінюється з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 08:29

Минимальная зарплата изменяется не с 01.12.2019г., а с 01.01.2020г. Читайте внимательно первоисточник.
Im_A
 
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