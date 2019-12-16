У зв'язку із підвищенням розміру мінімальної зарплати, яка з 1 грудня становить 4 723 грн, змінюється мінімальний розмір єдиного внеску.
Дивися повний текст Мінімальний розмір єдиного внеску змінюється з 1 січня.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 08:29
Мінімальний розмір єдиного внеску змінюється з 1 січня
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Дивися повний текст Мінімальний розмір єдиного внеску змінюється з 1 січня.
Додано: Чет 19 гру, 2019 08:29
Минимальная зарплата изменяется не с 01.12.2019г., а с 01.01.2020г. Читайте внимательно первоисточник.
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