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Киянам пояснили, звідки беруться додаткові нарахування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Причина одна - перерозподіл обсягів споживання по домовому приладу обліку тепла.
Дивися повний текст Киянам пояснили, звідки беруться додаткові нарахування в платіжках
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R2
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Додано: Чет 19 гру, 2019 09:00
Полный беспредел! Как всегда - начисляют больше тому, кто платит.
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zloy_ukr
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Додано: Чет 19 гру, 2019 10:00
zloy_ukr написав:
Полный беспредел! Как всегда - начисляют больше тому, кто платит.
Ну так логично: нет смысла начислять тому, кто не платит.
И сколько уже можно эту тему мусолить? -- живешь в полном доме крадунов? -- получай результаты...
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_hunter
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