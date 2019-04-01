RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянам пояснили, звідки беруться
додаткові нарахування в...

Киянам пояснили, звідки беруться додаткові нарахування в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:00

Киянам пояснили, звідки беруться додаткові нарахування в...

Пропонуємо до обговорення:
Причина одна - перерозподіл обсягів споживання по домовому приладу обліку тепла.

Дивися повний текст Киянам пояснили, звідки беруться додаткові нарахування в платіжках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92463
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:00

Полный беспредел! Как всегда - начисляют больше тому, кто платит.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 12.12.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:00

  zloy_ukr написав:Полный беспредел! Как всегда - начисляют больше тому, кто платит.

Ну так логично: нет смысла начислять тому, кто не платит.
И сколько уже можно эту тему мусолить? -- живешь в полном доме крадунов? -- получай результаты...
_hunter
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
R2 » Чет 19 гру, 2019 09:10
2 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 09:50
ruslan42212
У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію...
R2 » Нед 15 гру, 2019 00:22
2 375
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 14:43
ura22456
В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені... 1, 2
R2 » Пон 01 кві, 2019 17:24
16 1759
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 18:14
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14668)
19.12.2019 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.