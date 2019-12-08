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Експерти розповіли, в яких електрокарів швидше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці компанії Geotab, що займається системою глобального позиціонування і стеженням за транспортними засобами, з'ясували, з якою швидкістю акумуляторні батареї електромобілів втрачають ємність.
Дивися повний текст Експерти розповіли, в яких електрокарів швидше зношуються батареї
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Додано: Чет 19 гру, 2019 09:57
когда нужно охлаждение?
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