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Експерти розповіли, в яких
електрокарів швидше...

Експерти розповіли, в яких електрокарів швидше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:57

Експерти розповіли, в яких електрокарів швидше...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці компанії Geotab, що займається системою глобального позиціонування і стеженням за транспортними засобами, з'ясували, з якою швидкістю акумуляторні батареї електромобілів втрачають ємність.

Дивися повний текст Експерти розповіли, в яких електрокарів швидше зношуються батареї.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:57

когда нужно охлаждение?
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