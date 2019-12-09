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Експерт розповіла, що готують
платникам податків у...

Експерт розповіла, що готують платникам податків у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:08

Експерт розповіла, що готують платникам податків у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла Валерія Тарасенко, податковий радник компанії Dentos.

Дивися повний текст Експерт розповіла, що готують платникам податків у законопроєкті №1210.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:09

..буржуев надо послушать и.. сделать по-своему: резидентам тех стран, что подписали Конвенцию полностью сделать максимальные преференции для ведения бизнеса в Украине.. всем остальным "штатам, австриям и голландиям" - ведение бизнеса сопровождать максимальным "вниманием" фискальных структур!!.. :)
maestro71
 
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