Про це розповіла Валерія Тарасенко, податковий радник компанії Dentos.
Дивися повний текст Експерт розповіла, що готують платникам податків у законопроєкті №1210.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 10:08
Експерт розповіла, що готують платникам податків у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповіла, що готують платникам податків у законопроєкті №1210.
Додано: Чет 19 гру, 2019 10:09
..буржуев надо послушать и.. сделать по-своему: резидентам тех стран, что подписали Конвенцию полностью сделать максимальные преференции для ведения бизнеса в Украине.. всем остальным "штатам, австриям и голландиям" - ведение бизнеса сопровождать максимальным "вниманием" фискальных структур!!.. :)
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