RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай готується запустити
своє «штучне Сонце»

Китай готується запустити своє «штучне Сонце»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:13

Китай готується запустити своє «штучне Сонце»

Пропонуємо до обговорення:
Китай готується почати операції в своєму «штучному Сонці» - реакторі ядерного синтезу, який виробляє енергію шляхом повторення процесів всередині зірки в центрі нашої Сонячної системи. У разі успіху, проєкт може наблизити вчених до отримання майже невичерпної, дешевої і чистої енергії.

Дивися повний текст Китай готується запустити своє «штучне Сонце».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92468
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:13

..пока что самое главное: чтоб эта хрень не РВАНУЛА очередным "чернобылем"!!..
maestro71
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай створює власну операційну систему
R2 » Суб 14 гру, 2019 09:40
2 185
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 10:40
Джон
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 16 гру, 2016 22:05
44 15640
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 19:44
Мизантрóп
Україна готується до постачання газу з Румунії
R2 » Чет 07 лис, 2019 14:25
4 226
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 21:53
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16366)
19.12.2019 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.