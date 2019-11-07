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Китай готується запустити своє «штучне Сонце»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Китай готується почати операції в своєму «штучному Сонці» - реакторі ядерного синтезу, який виробляє енергію шляхом повторення процесів всередині зірки в центрі нашої Сонячної системи. У разі успіху, проєкт може наблизити вчених до отримання майже невичерпної, дешевої і чистої енергії.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 10:13
..пока что самое главное: чтоб эта хрень не РВАНУЛА очередным "чернобылем"!!..
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maestro71
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