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Наступного року відновлять
обов'язковий техогляд

Наступного року відновлять обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:21

Наступного року відновлять обов'язковий техогляд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Дивися повний текст Наступного року відновлять обов'язковий техогляд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:28

Значит в стране появится новые "обдаровани" - теперь частными СТО-МРЕО
Интересно в "Законе" будет сразу прописан собственник этого "клондайка"?
Или это будет регламентировано коррупционным подзаконным актом?
С указанием конкретных собственников средств населения?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:36

Криклий считает, что с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.
То есть еще и на бесполезные камеры побреют, феерично :) Там вроде сняли уже неприкосновенность, так хочется прикоснуться к этим слугам :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:10

Андрій СмолійСтежити
20 год
Депутати лише посилили недоторканість.

Сьогодні депутати від монобільшості, ОПЗЖ та груп «За майбутнє» і «Довіра» нібито «зняли» недоторканість. Насправді ж, порівняно з теперішніми нормами вона ПОСИЛИЛАСЬ. Проте, тепер доторканими можуть стати лише опозиційні депутати.

Згідно з новими нормами Генпрокурор одноосібно може відкривати справи на депутатів. Інші органи цього зробити не можуть. Лише Генпрокурор може внести відомості про розслідування до ЄРДР.

Арештувати майно депутата також стане складніше. Без попередження парламентаря та його участі в судовому засвданні це буде зробити неможливо.

Також депутата не можна буде притягнути до відповідальності коли він «здійснює свої повноваження». Депутати здійснюють свою діяльність протягом 5 років.

По суті, жодного зняття недоторканості не відбулося. Маємо справу з медійною картинкою для суспільства де насправді підмінюються понаття.

Депутати лише ПОСИЛИЛИ свою недоторканість, адже вона тепер залежить від Генерального прокурора, а отже від Офісу президента.

Тож суспільство та виборців в черговий раз ввели в оману та кинули. Жодної обіцянки перед виборами реально не виконуються.
alexander_khirhyalan
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