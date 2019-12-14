Президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про верифікацію держвиплат.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 10:39
Зеленський підписав закон про верифікацію держвиплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про верифікацію держвиплат.
Додано: Чет 19 гру, 2019 10:40
А чому відбитки пальців не беруть ? І в кишені не заглядають - там же готівка необлікована ! Треба петицію подати.
|