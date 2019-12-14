RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський підписав закон
про верифікацію держвиплат

Зеленський підписав закон про верифікацію держвиплат
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:39

Зеленський підписав закон про верифікацію держвиплат

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про верифікацію держвиплат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92468
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:40

А чому відбитки пальців не беруть ? І в кишені не заглядають - там же готівка необлікована ! Треба петицію подати.
maxprofit
 
Повідомлень: 989
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, ssnet і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський пропонує зменшити "земельні" норми - до 10... 1, 2, 3
R2 » Сер 18 гру, 2019 14:37
20 913
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 10:48
Kudrjavuy
Зеленський пропонує внести зміни до закону про... 1, 2
R2 » Суб 14 гру, 2019 19:19
13 1006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 14:02
silver_arrow_ua
Зеленський подав у Раду зміни до Конституції
R2 » Пон 16 гру, 2019 16:03
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:03
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16366)
19.12.2019 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.