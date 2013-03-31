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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:00

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Стартану я цю гілочку, щоб ми всі разом розібрались - коли, все ж таки, кінець цьому "шалено-халявному" пасивному прибутку?!

- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?

... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються! :shock:
- від 416 % річних на сертифікат по сріблу!(кешбек)
- виплати - щотижня на вашу банківську картку!
- в кінці терміну(а можна і не чекати закінчення терміну) можете отоварити свій сертифікат на всю його суму!

- щось НЕЙМОВІРНЕ, але знайомі реально вже повідбивали своє і вже по другому колу вклались! :shock:
- ще, чималу роль відіграє те, що ці інвестицій підкріплені реальним товаром!(золотом/сріблом)

- я теж вирішив спробувати і купив(через знайому) сертифікат срібла на 1 тис. грн. - так би мовити "на пробу"...

- результати бачите нижче на скрінах...- правда буває, що в особовому кабінеті вже бачаться кошти, а на картці - ще ні.... а буває й навпаки...
(...і ще до тих 8% ТИЖНЕВИХ - мені ще ЩОТИЖНЯ + 48грн від менеджера/знайомої додається! )

- то що скажете панове?
- як визначити, коли саме - "кінець"? (бо вже це на ринку майже 1,5р.)
- бо, якщо воно протримається хоч пів року(а ця мережа хоче ще відкривати свої магазини в росії) - то можна зайти, наприклад, на 100....200тис. грн. (а є такі, що і на лям зайшли) і подвоїти цю суму за 5-6 місяців! :shock:

Зображення
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ніяк не дізнатися ... Якщо у них реальні продажі йдуть - то це навіть може тягнутися достатньо довго . Звичайний собі мережевий маркетинг - 12 рівневий ... Такі є і працюють - причому в різних сферах . Якось випадково таке зустрів у страхуванні ... Працюють якось ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:30

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Это типа продажи ювелирных изделий?

А там в изделиях хоть грамм золота или серебра есть? Или цена этих изделий случайно не завышена на те самые сказочные проценты кешбека ? ))) Или вообще только подарочный сертификат выдают? :mrgreen:
Тогда лучше купите какой-нибудь овно-коин из ТОП20-ТОП2000 - может вырастет ))) А если не вырастет - - будете криптонумизматом, детям если что подарите, они перепродадут. :mrgreen:

И вообще кто-то сейчас сильно покупает ювелирные изделия?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 19 гру, 2019 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:31

Долярчик Пан відкрив для себе новий вид "доходу"?
Хай для початку трохи почитає, то не буде задавати тупих питань.
Можу порадити почати з засновника - Понци
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:33

Puente
... так Ви розумієте, що це трохи абсурдно!(такі великі %)
- це будь-яка сума відбивається до 3 міс., а ще за 3 міс - сума подвоюється!
- а за рік, якщо вклали, наприклад 100тис, чи 1 лям? :shock:

- але найбільший абсурд у тому, що майже будь-яка людина, взявши в банку споживчий кредит (а то і не один) на 100-200тис. під нехай 70-90% річних - може вкласти в В2В мінімум під 416%!!!
- абсурд!!! :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:34

uaseller_info
... та причім тут "дурні питання"?
- почитайте мій допис вище!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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