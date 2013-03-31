- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?
... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються!
- від 416 % річних на сертифікат по сріблу!(кешбек)
- виплати - щотижня на вашу банківську картку!
- в кінці терміну(а можна і не чекати закінчення терміну) можете отоварити свій сертифікат на всю його суму!
- щось НЕЙМОВІРНЕ, але знайомі реально вже повідбивали своє і вже по другому колу вклались!
- ще, чималу роль відіграє те, що ці інвестицій підкріплені реальним товаром!(золотом/сріблом)
- я теж вирішив спробувати і купив(через знайому) сертифікат срібла на 1 тис. грн. - так би мовити "на пробу"...
- результати бачите нижче на скрінах...- правда буває, що в особовому кабінеті вже бачаться кошти, а на картці - ще ні.... а буває й навпаки...
(...і ще до тих 8% ТИЖНЕВИХ - мені ще ЩОТИЖНЯ + 48грн від менеджера/знайомої додається! )
- то що скажете панове?
- як визначити, коли саме - "кінець"? (бо вже це на ринку майже 1,5р.)
- бо, якщо воно протримається хоч пів року(а ця мережа хоче ще відкривати свої магазини в росії) - то можна зайти, наприклад, на 100....200тис. грн. (а є такі, що і на лям зайшли) і подвоїти цю суму за 5-6 місяців!