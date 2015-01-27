цЕ маленьке щупальце спрута заблокували...
А чи є хто тут хто спокусився великими сумами в цю пірамідку?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:07
цЕ маленьке щупальце спрута заблокували...
А чи є хто тут хто спокусився великими сумами в цю пірамідку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:33
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... і так, все всі розуміють і все, наче, на поверхності, але....
- але бабки РЕАЛЬНО капають!
- вже більшу половину "відбив" - і то всього лиш за місяць часу!
- а є ж люди, які вклали не 42 дол, як я - а 42 тис. дол. і більше! - отам профффіт!!!
.... залишається лише маленька дрібничка - малесенька-малесенька - яка прихована у назві цієї гілки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:00
Є, ось на в телеграм каналі людина розписує свій досвід. Вклав 5 000 доларів. Все розписує в реальному часі.
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:16
В наших краях позакривали всі гральні зали лотерей.
Думаю так само закриють всі магазини цієї контори...ось тільки чекають щоб побільше грошенят сюди занесли.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:18
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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