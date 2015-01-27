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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:07

  el turisto написав:http://reyestr.court.gov.ua/Review/86362991

цЕ маленьке щупальце спрута заблокували...
А чи є хто тут хто спокусився великими сумами в цю пірамідку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:33

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

.... і так, все всі розуміють і все, наче, на поверхності, але....
- але бабки РЕАЛЬНО капають!
- вже більшу половину "відбив" - і то всього лиш за місяць часу!
- а є ж люди, які вклали не 42 дол, як я :mrgreen: - а 42 тис. дол. і більше! :shock: - отам профффіт!!!
Зображення
.... залишається лише маленька дрібничка :D - малесенька-малесенька :D - яка прихована у назві цієї гілки! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:00

  Квесторе_поверніться написав:
  el turisto написав:http://reyestr.court.gov.ua/Review/86362991

цЕ маленьке щупальце спрута заблокували...
А чи є хто тут хто спокусився великими сумами в цю пірамідку?


Є, ось на в телеграм каналі людина розписує свій досвід. Вклав 5 000 доларів. Все розписує в реальному часі.

https://t.me/joinchat/AAAAAFLkFsrBlkt5MqaVOg
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:16

В наших краях позакривали всі гральні зали лотерей.
Думаю так само закриють всі магазини цієї контори...ось тільки чекають щоб побільше грошенят сюди занесли.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:18

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Все розписує в реальному часі.

І такі пропагандисти конторі потрібні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:40

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Все розписує в реальному часі.

І такі пропагандисти конторі потрібні.


Чому пропагандисти? Це канал одного відомого адвоката, який просто розказує як йде його експеримент з його грошами. Чесно вказує що це піраміда і тд. Спочатку почитайте а тоді робіть висновки. У нього грошей як у дурня фантиків :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:54

  prosecutor написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Все розписує в реальному часі.

І такі пропагандисти конторі потрібні.


Чому пропагандисти? Це канал одного відомого адвоката, який просто розказує як йде його експеримент з його грошами. Чесно вказує що це піраміда і тд. Спочатку почитайте а тоді робіть висновки. У нього грошей як у дурня фантиків :)

Імярек приводить посилання на контору і свій реферальний код. Формує групу. За експериментом так не спостерігають як на мене.
А де сайт цього адвоката.
За експериментом чесно спостерігає Долярчик.
Лише інфо що більша половина вкладеного на Джерельній вже повернулась.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:За експериментом чесно спостерігає Долярчик

.... ну нарешті хоч хтось зрозумів мою ціль у цьому всьому.... - "ЧЕСНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ!!!"
- бо:
-... Ви ж бачите, що я не запрошую через себе туди(щоб мені більше % перепало за це) і взагалі, не агітую туди заходити, а просто хочу розібратись - ЩО ЦЕ, в біса, ТАКЕ???!
- тому і ПРОБНО зайшов мінімальною(менше не можна) сумою у це ге.....:D ге-ніально придуману "піраміду"!
- і сам реально бачу(і вам всім показую скріни), що РЕАЛЬНО можна заробити(як і МОЖЛИВО втратити) за короткий термін!!!

- ні, ну реально, 8% ТИЖНЕВИХ!!!! - ЦЕ Ж АБСУРД!!!!
- АЛЕ!!! - АБСУРД - РЕАЛЬНИЙ!!!!!
(все є на моїй картці "Для виплат"! - а частину ПРОБНО перевів на Універсалку)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:08

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:За експериментом чесно спостерігає Долярчик

.... ну нарешті хоч хтось зрозумів мою ціль у цьому всьому.... - "ЧЕСНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ!!!"
- бо:
-... Ви ж бачите, що я не запрошую через себе туди(щоб мені більше % перепало за це) і взагалі, не агітую туди заходити, а просто хочу розібратись - ЩО ЦЕ, в біса, ТАКЕ???!
- тому і ПРОБНО зайшов мінімальною(менше не можна) сумою у це ге.....:D ге-ніально придуману "піраміду"!
- і сам реально бачу(і вам всім показую скріни), що РЕАЛЬНО можна заробити(як і МОЖЛИВО втратити) за короткий термін!!!

- ні, ну реально, 8% ТИЖНЕВИХ!!!! - ЦЕ Ж АБСУРД!!!!
- АЛЕ!!! - АБСУРД - РЕАЛЬНИЙ!!!!!
(все є на моїй картці "Для виплат"! - а частину ПРОБНО перевів на Універсалку)

А якщо наварите ше 1000 грн зверху...екперимент слід було хоча б 1000 американців починати. Може ще не пізно?
Спокусі не піддастеся? :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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