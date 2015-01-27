Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:45
Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:02
... за крок до перевороту думок ©
... Ви ж знаєте золоте правило, що в щось дуже ризикове/азартне потрібно вкладати стільки коштів, скільки не дуже шкода втратити!
п. с.
.... якщо вони відкриють свій магазин в москві, то напевно, ризикну більшою сумою(10-20тис.грн - але ще добряче обдумаю все! ) ....
- а так, то, як мінімум, до весни - "нема дурних!"
.... ну, на "ти", так на "ти"
1) - про тих 19дол.....- якщо завтра ця піраміда розвалюється - так, я попав на 19дол(але мені їх не дуже шкода, так як я "заплачу за таку гру")
- з іншого боку, якщо б завтра був би робочий день і я ЗАХОТІВ БИ фіксанутись, то пішов би в їх магазин і отоварив той свій чек на 1 тис. грн виробами з срібла! - а отих 23дол. профіту(зароблених) в мене так би і залишилися!
2) - а картки наші і так всюди "світяться" по супермаркетах - це по-перше, а по-друге - я "засвітив" свою картку ДЛЯ ВИПЛАТ! - а це пофіг, так як я нею не користувавсь ніколи, бо знімав завжди з депо або готівкою через касу, або перекидав собі на Універсалку!
п. с.
- от ви обоє(та й інші форумчани) перечитайте ще раз цей весь допис і скажіть відверто: у Долярчика справді мізків немає, чи все ж таки він частенько тут "прикидується"?
... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:06
... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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