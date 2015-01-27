Додано: Суб 28 гру, 2019 23:02

Квесторе_поверніться написав: А якщо наварите ше 1000 грн зверху...екперимент слід було хоча б 1000 американців починати. Може ще не пізно?

Спокусі не піддастеся? А якщо наварите ше 1000 грн зверху...екперимент слід було хоча б 1000 американців починати. Може ще не пізно?Спокусі не піддастеся?

10/9/9 написав: Чувак, як я розумію, ти віддав 42$.

Тобі, наразі, повернули лише 23$.

В кращому випадку повернуть ще 19$.

В гіршому - чувак, ти попав на 19$.



В будь-якому випадку ти засвітив картку, отже данні про себе, що ти... OLX. І це, ймовірно, й було метою тих гопніків. Чувак, як я розумію, ти віддав 42$.Тобі, наразі, повернули лише 23$.В кращому випадку повернуть ще 19$.В гіршому - чувак, ти попав на 19$.В будь-якому випадку ти засвітив картку, отже данні про себе, що ти... OLX. І це, ймовірно, й було метою тих гопніків.

... Ви ж знаєте золоте правило, що в щось дуже ризикове/азартне потрібно вкладати стільки коштів, скільки не дуже шкода втратити!п. с..... якщо вони відкриють свій магазин в москві, то напевно, ризикну більшою сумою(10-20тис.грн - але ще добряче обдумаю все! ) ....- а так, то, як мінімум, до весни - "нема дурних!".... ну, на "ти", так на "ти"1) - про тих 19дол.....- якщо завтра ця піраміда розвалюється - так, я попав на 19дол(але мені їх не дуже шкода, так як я "заплачу за таку гру")- з іншого боку, якщо б завтра був би робочий день і я ЗАХОТІВ БИ фіксанутись, то пішов би в їх магазин і отоварив той свій чек на 1 тис. грн виробами з срібла! - а отих 23дол. профіту(зароблених) в мене так би і залишилися!2) - а картки наші і так всюди "світяться" по супермаркетах - це по-перше, а по-друге - я "засвітив" свою картку ДЛЯ ВИПЛАТ! - а це пофіг, так як я нею не користувавсь ніколи, бо знімав завжди з депо або готівкою через касу, або перекидав собі на Універсалку!п. с.- от ви обоє(та й інші форумчани) перечитайте ще раз цей весь допис і скажіть відверто: у Долярчика справді мізків немає, чи все ж таки він частенько тут "прикидується"?... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?