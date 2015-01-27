... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:06
... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:43
Та ні, то ми про юриста чий канал в телеграм.
А у вас знайомі багато вклали в піраміду?
|