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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:06

  prosecutor написав:Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.

... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
https://old.b2b.jewelry/?refer_id=132270
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:43

  Долярчик написав:
  prosecutor написав:Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.

... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
https://old.b2b.jewelry/?refer_id=132270


Та ні, то ми про юриста чий канал в телеграм.

А у вас знайомі багато вклали в піраміду?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:26

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?

Так, на таких і тримаються різні піраміди.
Доречі, в пеклі, є окремий казан, для розповсюджувачів інфи, про різні хайпи та піраміди.
uaseller_info
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