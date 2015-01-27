В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:06
prosecutor написав:
Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.
... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
https://old.b2b.jewelry/?refer_id=132270
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Заблокований
Повідомлень: 7398
З нами з: 19.10.15
Подякував: 489 раз.
Подякували: 495 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:43
Долярчик написав: prosecutor написав:
Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.
... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
https://old.b2b.jewelry/?refer_id=132270
Та ні, то ми про юриста чий канал в телеграм.
А у вас знайомі багато вклали в піраміду?
prosecutor
Повідомлень: 102
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:26
Долярчик написав:
... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?
Так, на таких і тримаються різні піраміди.
Доречі, в пеклі, є окремий казан, для розповсюджувачів інфи, про різні хайпи та піраміди.
uaseller_info
Повідомлень: 45
З нами з: 26.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор