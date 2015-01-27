...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:1) - про тих 19дол.....- якщо завтра ця піраміда розвалюється - так, я попав на 19дол(але мені їх не дуже шкода, так як я "заплачу за таку гру") - з іншого боку, якщо б завтра був би робочий день і я ЗАХОТІВ БИ фіксанутись, то пішов би в їх магазин і отоварив той свій чек на 1 тис. грн виробами з срібла! - а отих 23дол. профіту(зароблених) в мене так би і залишилися! 2) - а картки наші і так всюди "світяться" по супермаркетах - це по-перше, а по-друге - я "засвітив" свою картку ДЛЯ ВИПЛАТ! - а це пофіг, так як я нею не користувавсь ніколи, бо знімав завжди з депо або готівкою через касу, або перекидав собі на Універсалку!
п. с. - от ви обоє(та й інші форумчани) перечитайте ще раз цей весь допис і скажіть відверто: у Долярчика справді мізків немає, чи все ж таки він частенько тут "прикидується"?
... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?
1) якщо воно накриється мідним тазом, то ніхто нічого не зафіксує, хіба що алюмінієвими ложками. 2) це твої картки світяться по супермаркетах і деінде. Я розраховуюсь готівкою скрізь, де це можливо. І свої дані не залишаю. І накопичувальні/подарункові і інші ОLX-картки не беру і не використовую. Ти ж фактично залишив ГОПНІКАМ свої данні, картку, ФІО (ймовірно ще й адресу і телефон). Паспортні данні і ідентифікацйний код хоч не залишав? А ключ від квартири, де гроші лежать, нікому не дарував? Тому моя думка про тебе не змінилась, і навіть погіршилась - ти дуже жадібний ОLX.