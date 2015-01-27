Долярчик написав:

1) - про тих 19дол.....- якщо завтра ця піраміда розвалюється - так, я попав на 19дол(але мені їх не дуже шкода, так як я "заплачу за таку гру")- з іншого боку, якщо б завтра був би робочий день і я ЗАХОТІВ БИ фіксанутись, то пішов би в їх магазин і отоварив той свій чек на 1 тис. грн виробами з срібла! - а отих 23дол. профіту(зароблених) в мене так би і залишилися!2) - а картки наші і так всюди "світяться" по супермаркетах - це по-перше, а по-друге - я "засвітив" свою картку ДЛЯ ВИПЛАТ! - а це пофіг, так як я нею не користувавсь ніколи, бо знімав завжди з депо або готівкою через касу, або перекидав собі на Універсалку!п. с.- от ви обоє(та й інші форумчани) перечитайте ще раз цей весь допис і скажіть відверто: у Долярчика справді мізків немає, чи все ж таки він частенько тут "прикидується"?... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?