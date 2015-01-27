... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:06
... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:43
Та ні, то ми про юриста чий канал в телеграм.
А у вас знайомі багато вклали в піраміду?
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:06
1) якщо воно накриється мідним тазом, то ніхто нічого не зафіксує, хіба що алюмінієвими ложками.
2) це твої картки світяться по супермаркетах і деінде. Я розраховуюсь готівкою скрізь, де це можливо. І свої дані не залишаю. І накопичувальні/подарункові і інші ОLX-картки не беру і не використовую.
Ти ж фактично залишив ГОПНІКАМ свої данні, картку, ФІО (ймовірно ще й адресу і телефон). Паспортні данні і ідентифікацйний код хоч не залишав? А ключ від квартири, де гроші лежать, нікому не дарував?
Тому моя думка про тебе не змінилась, і навіть погіршилась - ти дуже жадібний ОLX.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:32
Всім все платять? Ні і ок.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:09
В місті Лева бачив бігборд цієї контори...пишуть там про якийсь кешбек.
А де від 8% щотижня Скромняги.
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