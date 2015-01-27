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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:06

  prosecutor написав:Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.

... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
https://old.b2b.jewelry/?refer_id=132270
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:43

  Долярчик написав:
  prosecutor написав:Квесторе
Ну якщо вбити в гугл його прізвище і ім я то видасть і сайт, навіть 2.

... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
https://old.b2b.jewelry/?refer_id=132270


Та ні, то ми про юриста чий канал в телеграм.

А у вас знайомі багато вклали в піраміду?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:26

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?

Так, на таких і тримаються різні піраміди.
Доречі, в пеклі, є окремий казан, для розповсюджувачів інфи, про різні хайпи та піраміди.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:06

  Долярчик написав:1) - про тих 19дол.....- якщо завтра ця піраміда розвалюється - так, я попав на 19дол(але мені їх не дуже шкода, так як я "заплачу за таку гру")
- з іншого боку, якщо б завтра був би робочий день і я ЗАХОТІВ БИ фіксанутись, то пішов би в їх магазин і отоварив той свій чек на 1 тис. грн виробами з срібла! - а отих 23дол. профіту(зароблених) в мене так би і залишилися!
2) - а картки наші і так всюди "світяться" по супермаркетах - це по-перше, а по-друге - я "засвітив" свою картку ДЛЯ ВИПЛАТ! - а це пофіг, так як я нею не користувавсь ніколи, бо знімав завжди з депо або готівкою через касу, або перекидав собі на Універсалку!

п. с.
- от ви обоє(та й інші форумчани) перечитайте ще раз цей весь допис і скажіть відверто: у Долярчика справді мізків немає, чи все ж таки він частенько тут "прикидується"? ;)

... то що, далі я ОLX? - чи все ж таки змінилась думка?

1) якщо воно накриється мідним тазом, то ніхто нічого не зафіксує, хіба що алюмінієвими ложками.
2) це твої картки світяться по супермаркетах і деінде. Я розраховуюсь готівкою скрізь, де це можливо. І свої дані не залишаю. І накопичувальні/подарункові і інші ОLX-картки не беру і не використовую.
Ти ж фактично залишив ГОПНІКАМ свої данні, картку, ФІО (ймовірно ще й адресу і телефон). Паспортні данні і ідентифікацйний код хоч не залишав? А ключ від квартири, де гроші лежать, нікому не дарував?
Тому моя думка про тебе не змінилась, і навіть погіршилась - ти дуже жадібний ОLX. :lol:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:32

Всім все платять? Ні і ок. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:09

В місті Лева бачив бігборд цієї контори...пишуть там про якийсь кешбек. :shock:
А де від 8% щотижня :?: Скромняги. :)
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