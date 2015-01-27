... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:06
... Ви про це.... - точніше про засновника оцього?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:43
Та ні, то ми про юриста чий канал в телеграм.
А у вас знайомі багато вклали в піраміду?
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:06
1) якщо воно накриється мідним тазом, то ніхто нічого не зафіксує, хіба що алюмінієвими ложками.
2) це твої картки світяться по супермаркетах і деінде. Я розраховуюсь готівкою скрізь, де це можливо. І свої дані не залишаю. І накопичувальні/подарункові і інші ОLX-картки не беру і не використовую.
Ти ж фактично залишив ГОПНІКАМ свої данні, картку, ФІО (ймовірно ще й адресу і телефон). Паспортні данні і ідентифікацйний код хоч не залишав? А ключ від квартири, де гроші лежать, нікому не дарував?
Тому моя думка про тебе не змінилась, і навіть погіршилась - ти дуже жадібний ОLX.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:32
Всім все платять? Ні і ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:09
В місті Лева бачив бігборд цієї контори...пишуть там про якийсь кешбек.
А де від 8% щотижня Скромняги.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:46
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... странні ви люди.....
- ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну піраміду вступати і то на всі і вся!
- і чому ви всі, не звертаєте(не хочете звертати) увагу на те, що я пишу?
- а пишу ж я ЧІТКО, що це:
- ге....
- піраміда
- що ризикнув своїми лише по-мінімуму!(а не як OLX заліз туди всією скирдою! ) - хоч, деякі мої знайомі приблизно так і зробили - залізли на всі!
- що сам з того сміюсь, і водночас, дивуюсь з тої піраміди...
... і т. д. і т. п.
- так ні ж! - майже всі(і на інших гілках теж) на це все злісно реагують, наче я директор цього і всіх закликаю взяти участь у цьому "безпрограшному" варіанті!
...та ви хоч інколи трохи думайТЕ, якщо є чим!!!
... то ще раз наголошую - я тільки хочу розібратись у тому, що закладено у назву цієї гілки і все!
НІКОГО Я НЕ ЗАКЛИКАЮ ВКЛАДАТИ ТУДИ СВОЇ КОШТИ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:23
Ожидается взлёт стоимости золота и серебра, т.к. всё скупит b2b ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:23
Відповідь дуже проста: коли почнуться затримки з виплатами - це вже початок кінця. Більш точні строки знають лише ті, хто підраховує поточний "баланс" контори (надходження/витрати). МММ (другий) також протримався зо 2 чи зо 3 роки... То й що?
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:30
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