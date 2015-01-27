Долярчик написав:

... странні ви люди.....- ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну пірамідувступати і то на всі і вся!- і чому ви всі, не звертаєте(не хочете звертати) увагу на те, що я пишу?- а пишу ж я ЧІТКО, що це:- ге....- піраміда- що ризикнув своїми лише по-мінімуму!(а не як OLX заліз туди всією скирдою! ) - хоч, деякі мої знайомі приблизно так і зробили - залізли на всі!- що сам з того сміюсь, і водночас, дивуюсь з тої піраміди...... і т. д. і т. п.- так ні ж! - майже всі(і на інших гілках теж) на це все злісно реагують, наче я директор цього і всіх закликаю взяти участь у цьому "безпрограшному" варіанті!...та ви хоч інколи трохи думайТЕ, якщо є чим!!!... то ще раз наголошую - я тільки хочу розібратись у тому, що закладено у назву цієї гілки і все!