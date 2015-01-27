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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:02
Долярчик написав:
... странні ви люди.....
- ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну піраміду
вступати і то на всі і вся!
- і чому ви всі, не звертаєте(не хочете звертати) увагу на те, що я пишу?
- а пишу ж я ЧІТКО, що це:
- ге....
- піраміда
- що ризикнув своїми лише по-мінімуму!(а не як OLX заліз туди всією скирдою! ) - хоч, деякі мої знайомі приблизно так і зробили - залізли на всі!
- що сам з того сміюсь, і водночас, дивуюсь з тої піраміди...
... і т. д. і т. п.
- так ні ж! - майже всі(і на інших гілках теж) на це все злісно реагують, наче я директор цього і всіх закликаю взяти участь у цьому "безпрограшному" варіанті!
...та ви хоч інколи трохи думайТЕ, якщо є чим!!!
... то ще раз наголошую - я тільки хочу розібратись у тому, що закладено у назву цієї гілки і все! НІКОГО Я НЕ ЗАКЛИКАЮ ВКЛАДАТИ ТУДИ СВОЇ КОШТИ!!!
був тут один психопат - акурт, дулєр часо не його друге ймення?
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greenozon
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Додано: Чет 02 січ, 2020 00:13
greenozon
- ще раз прочитати у дописі вище те, що виділене чорним!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 02 січ, 2020 08:55
prosecutor написав: Квесторе_поверніться написав:
Всім все платять? Ні і ок.
Всім поки що все платять. А ви вже починаєте обманювати. Кому це не заплатили? Як би був хоч один випадок вже б почалась паніка.
В чому обман?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Чет 02 січ, 2020 08:57
Долярчик написав:
ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну піраміду вступати і то на всі і вся!
А хто злий на Вас?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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