Долярчик написав:... странні ви люди..... - ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну піраміду вступати і то на всі і вся! - і чому ви всі, не звертаєте(не хочете звертати) увагу на те, що я пишу? - а пишу ж я ЧІТКО, що це: - ге.... - піраміда - що ризикнув своїми лише по-мінімуму!(а не як OLX заліз туди всією скирдою! ) - хоч, деякі мої знайомі приблизно так і зробили - залізли на всі! - що сам з того сміюсь, і водночас, дивуюсь з тої піраміди... ... і т. д. і т. п.
- так ні ж! - майже всі(і на інших гілках теж) на це все злісно реагують, наче я директор цього і всіх закликаю взяти участь у цьому "безпрограшному" варіанті! ...та ви хоч інколи трохи думайТЕ, якщо є чим!!! ... то ще раз наголошую - я тільки хочу розібратись у тому, що закладено у назву цієї гілки і все! НІКОГО Я НЕ ЗАКЛИКАЮ ВКЛАДАТИ ТУДИ СВОЇ КОШТИ!!!
був тут один психопат - акурт, дулєр часо не його друге ймення?
greenozon - ще раз прочитати у дописі вище те, що виділене чорним!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Квесторе_поверніться написав:Всім все платять? Ні і ок.
Всім поки що все платять. А ви вже починаєте обманювати. Кому це не заплатили? Як би був хоч один випадок вже б почалась паніка.
В чому обман?
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Долярчик написав:ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну піраміду вступати і то на всі і вся!
А хто злий на Вас?
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Sergei написав:Відповідь дуже проста: коли почнуться затримки з виплатами - це вже початок кінця. Більш точні строки знають лише ті, хто підраховує поточний "баланс" контори (надходження/витрати). МММ (другий) також протримався зо 2 чи зо 3 роки... То й що?
Ооо, ні. Коли починаються затримки з виплатами, це вже повний кінець. На цей час вся "бугалтерія" вже почищенна, гроші, поділенні, шляхи відступу проложенні.
Вкладчик1234 написав:Вот Охрененко говорит что акции Тесла сделали +145% годовых. И многие другие не хуже
Воообще уже становится непонятно зачем печатают столько бабла (как ФРС 500 млрд недавно), если оно в конечном итоге идет во все эти пузыри, а на развитие реальной экономики идут "копейки". Или они думают что эти новые деньги спасут мировую экономику? По-моему только оттягивают и усугубляют ситуацию.
Хотя это напрямую к теме этой пирамиды отношения это не имеет...