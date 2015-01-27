RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:02

  Долярчик написав:... странні ви люди.....
- ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну піраміду :D вступати і то на всі і вся!
- і чому ви всі, не звертаєте(не хочете звертати) увагу на те, що я пишу?
- а пишу ж я ЧІТКО, що це:
- ге....
- піраміда
- що ризикнув своїми лише по-мінімуму!(а не як OLX заліз туди всією скирдою! ) - хоч, деякі мої знайомі приблизно так і зробили - залізли на всі!
- що сам з того сміюсь, і водночас, дивуюсь з тої піраміди...
... і т. д. і т. п.

- так ні ж! - майже всі(і на інших гілках теж) на це все злісно реагують, наче я директор цього і всіх закликаю взяти участь у цьому "безпрограшному" варіанті! :mrgreen:
...та ви хоч інколи трохи думайТЕ, якщо є чим!!!
... то ще раз наголошую - я тільки хочу розібратись у тому, що закладено у назву цієї гілки і все!
НІКОГО Я НЕ ЗАКЛИКАЮ ВКЛАДАТИ ТУДИ СВОЇ КОШТИ!!!



був тут один психопат - акурт, дулєр часо не його друге ймення? :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7025
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:13

greenozon
- ще раз прочитати у дописі вище те, що виділене чорним!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7403
З нами з: 19.10.15
Подякував: 488 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 08:55

  prosecutor написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всім все платять? Ні і ок. :)


Всім поки що все платять. А ви вже починаєте обманювати. Кому це не заплатили? Як би був хоч один випадок вже б почалась паніка.

В чому обман?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31139
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 08:57

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:ще б зрозумів вашу злість що-до моєї скромної персони, якщо б я закликав у це ге.... геніальну піраміду вступати і то на всі і вся!

А хто злий на Вас?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31139
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:43

Яка ціна грама золота і срібла в аферистів?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31139
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:32

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всім все платять? Ні і ок. :)


Всім поки що все платять. А ви вже починаєте обманювати. Кому це не заплатили? Як би був хоч один випадок вже б почалась паніка.

В чому обман?


У вашому тексті. І взагалі сидіть і облизуйтесь, не встигли вкласти під 400 % річних так сидіть тихо. Не треба карму піраміді псувати.
prosecutor
 
Повідомлень: 104
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:24

  investorkiev написав:https://youtu.be/wqYg1IRFpVk
А Долярчик был прав... уже открыли магазин там. Серьезные ребята, хорошо что мы успели впрыгнуть!

Самые "умные" зарабатывают не на вложениях или покупках, а на рефералке, как я заметил :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10102
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 2703 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:35

Вот Охрененко говорит что акции Тесла сделали +145% годовых.
И многие другие не хуже

Так что или b2b не пирамида, или все акции и индексы - тоже пирамида :)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10102
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 2703 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:59

  Sergei написав:Відповідь дуже проста: коли почнуться затримки з виплатами - це вже початок кінця. Більш точні строки знають лише ті, хто підраховує поточний "баланс" контори (надходження/витрати). МММ (другий) також протримався зо 2 чи зо 3 роки... То й що?

Ооо, ні. Коли починаються затримки з виплатами, це вже повний кінець. На цей час вся "бугалтерія" вже почищенна, гроші, поділенні, шляхи відступу проложенні.
uaseller_info
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 26.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:40

  Вкладчик1234 написав:Вот Охрененко говорит что акции Тесла сделали +145% годовых.
И многие другие не хуже



Воообще уже становится непонятно зачем печатают столько бабла (как ФРС 500 млрд недавно), если оно в конечном итоге идет во все эти пузыри, а на развитие реальной экономики идут "копейки". :shock: :? Или они думают что эти новые деньги спасут мировую экономику? По-моему только оттягивают и усугубляют ситуацию.

Хотя это напрямую к теме этой пирамиды отношения это не имеет...
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1939
З нами з: 11.10.16
Подякував: 882 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5678>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 13:34
29 91159
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 09:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 10:38
3 1880
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 12:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 11:30
4 6538
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 00:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7821)
02.01.2020 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.