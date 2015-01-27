Додано: Чет 02 січ, 2020 18:55

А почему в этой теме нельзя редактировать и удалять свои посты?



Хотел дополнить свой пост, чтоб не писать новый, - так нет такой кнопки



Причина: Разбираемся, почему нельзя Востаннє редагувалось Faceless в Чет 02 січ, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.Разбираемся, почему нельзя

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин