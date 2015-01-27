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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:52

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот Охрененко говорит что акции Тесла сделали +145% годовых.
И многие другие не хуже



Воообще уже становится непонятно зачем печатают столько бабла (как ФРС 500 млрд недавно), если оно в конечном итоге идет во все эти пузыри, а на развитие реальной экономики идут "копейки". :shock: :? Или они думают что эти новые деньги спасут мировую экономику? По-моему только оттягивают и усугубляют ситуацию.

Хотя это напрямую к теме этой пирамиды отношения это не имеет...

В этой теме наверно можно и пофлудить и про ФРС, и про пузыри, и про влияние выборов в США на курс грн-доллар :)

Тот же Охрененко в ролике говорит, что Эпл сделало +104% годовых.
И это тупо цена акций, а не дивиденды, или результат какой-то научной или производственной деятельности.

Впринципе нынешняя "фонда" мало отличается от мавро, или "сертификатов b2b".
Так что всё это можно обсуждать в одной (этой) теме :)

Недавно попадалось видео с тысячами бесхозных электро-велосипедов и самокатов в разных странах (в основном Китай). И тоже на определенном этапе "всё росло". А потом обанкротилось. И новые велики лежат под открытым небом в ожидании пока их кто-то купит хоть по цене металлолома.

Нынешнюю экономику можно называть или "копрономикой", или "экономикой пузырей" (хайпов)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:55

А почему в этой теме нельзя редактировать и удалять свои посты?

Хотел дополнить свой пост, чтоб не писать новый, - так нет такой кнопки
Востаннє редагувалось Faceless в Чет 02 січ, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Разбираемся, почему нельзя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:30

Вкладчик1234 хтось колись напевно відключив чи просто збій якийсь.
+1 добавила, а ось чи можна редагувати не бачу, є ця функція у Вас?

З пов.
Ірина_
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