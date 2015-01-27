Alex2007 написав:
Воообще уже становится непонятно зачем печатают столько бабла (как ФРС 500 млрд недавно), если оно в конечном итоге идет во все эти пузыри, а на развитие реальной экономики идут "копейки". Или они думают что эти новые деньги спасут мировую экономику? По-моему только оттягивают и усугубляют ситуацию.
Хотя это напрямую к теме этой пирамиды отношения это не имеет...
В этой теме наверно можно и пофлудить и про ФРС, и про пузыри, и про влияние выборов в США на курс грн-доллар
Тот же Охрененко в ролике говорит, что Эпл сделало +104% годовых.
И это тупо цена акций, а не дивиденды, или результат какой-то научной или производственной деятельности.
Впринципе нынешняя "фонда" мало отличается от мавро, или "сертификатов b2b".
Так что всё это можно обсуждать в одной (этой) теме
Недавно попадалось видео с тысячами бесхозных электро-велосипедов и самокатов в разных странах (в основном Китай). И тоже на определенном этапе "всё росло". А потом обанкротилось. И новые велики лежат под открытым небом в ожидании пока их кто-то купит хоть по цене металлолома.
Нынешнюю экономику можно называть или "копрономикой", или "экономикой пузырей" (хайпов)