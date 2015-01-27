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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:52

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот Охрененко говорит что акции Тесла сделали +145% годовых.
И многие другие не хуже



Воообще уже становится непонятно зачем печатают столько бабла (как ФРС 500 млрд недавно), если оно в конечном итоге идет во все эти пузыри, а на развитие реальной экономики идут "копейки". :shock: :? Или они думают что эти новые деньги спасут мировую экономику? По-моему только оттягивают и усугубляют ситуацию.

Хотя это напрямую к теме этой пирамиды отношения это не имеет...

В этой теме наверно можно и пофлудить и про ФРС, и про пузыри, и про влияние выборов в США на курс грн-доллар :)

Тот же Охрененко в ролике говорит, что Эпл сделало +104% годовых.
И это тупо цена акций, а не дивиденды, или результат какой-то научной или производственной деятельности.

Впринципе нынешняя "фонда" мало отличается от мавро, или "сертификатов b2b".
Так что всё это можно обсуждать в одной (этой) теме :)

Недавно попадалось видео с тысячами бесхозных электро-велосипедов и самокатов в разных странах (в основном Китай). И тоже на определенном этапе "всё росло". А потом обанкротилось. И новые велики лежат под открытым небом в ожидании пока их кто-то купит хоть по цене металлолома.

Нынешнюю экономику можно называть или "копрономикой", или "экономикой пузырей" (хайпов)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:55

А почему в этой теме нельзя редактировать и удалять свои посты?

Хотел дополнить свой пост, чтоб не писать новый, - так нет такой кнопки
Востаннє редагувалось Faceless в Чет 02 січ, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Разбираемся, почему нельзя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:30

Вкладчик1234 хтось колись напевно відключив чи просто збій якийсь.
+1 добавила, а ось чи можна редагувати не бачу, є ця функція у Вас?

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:50

Ірина_, ага, уже можно редактировать и удалять. Спасибо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:У вашому тексті. І взагалі сидіть і облизуйтесь, не встигли вкласти під 400 % річних так сидіть тихо. Не треба карму піраміді псувати.

Так, так, так...доложіть скільки вклали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:48

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Sergei написав:Відповідь дуже проста: коли почнуться затримки з виплатами - це вже початок кінця. Більш точні строки знають лише ті, хто підраховує поточний "баланс" контори (надходження/витрати). МММ (другий) також протримався зо 2 чи зо 3 роки... То й що?

- ні, - думаю, що все схлопнеться в один день! :roll:
  Квесторе_поверніться написав:А хто злий на Вас?

- та багато форумчан! - наче, я їх силою туди тягну і їхні гроші сам з їхньої кишені витягую!
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна грама золота і срібла в аферистів?

- гляньте на їхньому сайті, але там різні готові вироби - вони ж злитками, наче, НЕ торгують! :)
  Вкладчик1234 написав:Самые "умные" зарабатывают не на вложениях или покупках, а на рефералке, как я заметил

... так за це у них і % збільшуються(10-12-15%) і ще, наче, якісь грошові бонуси...
- а мені і моїх скромних 8% - вистачить! :D + щотижня ще 50грн капає від знайомої, яка мене підписала!(там щось є таке в правилах, що мені капає 50грн щотижня, а їй за це, що мене підписала, щось 200 чи 400грн дають - тільки, здається, це разово у неї)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... але, щось так і ніхто не одобрив, чи заперечив те, що я думаю про те, як відкриють магазин в агресора?
- чи це буде означати, що ця піраміда ще, як мінімум протримається два місяці, чи я можу помилятись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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