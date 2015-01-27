Додано: Вів 07 січ, 2020 01:21

Допустим выиграли здесь туеву кучу денег на этой организации. только наверное с высокой долей вероятности про...ли ранее на других локотронах (или в будущем про...рут). Это как в том форексе с каким нибудь сотым или тысячным плечом - "ура, я выиграл", да, а то что куча сделок убыточных до или после - да фиг с ним. Но то такое, кто ж об этом говорит.100 тыс баксов или 1 млн грн вкладывать в такое мероприятие - ну не знаю кем нужно быть и как безответственно относиться к деньгам, особенно когда эти деньги заработаны честным и порой непростым трудом. А на коррупционные - в принципе сыграть можноКрипта от этой конторы? - ну флаг им в руки. Сейчас та крипта, к-рая некогда считалась нормальной и перспективной переживает не лучшие времена, а тут новый щиткоин, от к-рого толк=0 - та ну нах. Прошли те времена когда бездумно будут заходить в первую попавшуюся крипту .Но людям нравится, значит шоу должно продолжаться...