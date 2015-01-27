...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Допустим выиграли здесь туеву кучу денег на этой организации. только наверное с высокой долей вероятности про...ли ранее на других локотронах (или в будущем про...рут) . Это как в том форексе с каким нибудь сотым или тысячным плечом - "ура, я выиграл", да, а то что куча сделок убыточных до или после - да фиг с ним. Но то такое, кто ж об этом говорит.
100 тыс баксов или 1 млн грн вкладывать в такое мероприятие - ну не знаю кем нужно быть и как безответственно относиться к деньгам, особенно когда эти деньги заработаны честным и порой непростым трудом. А на коррупционные - в принципе сыграть можно
Крипта от этой конторы? - ну флаг им в руки. Сейчас та крипта, к-рая некогда считалась нормальной и перспективной переживает не лучшие времена, а тут новый щиткоин, от к-рого толк=0 - та ну нах. Прошли те времена когда бездумно будут заходить в первую попавшуюся крипту .
Но людям нравится, значит шоу должно продолжаться...
Тут все просто. Купил сертификаты сразу потерял деньги. Только так. Как в лохотрон. Хорошо там на канале это описано адвокатом. Поменял деньги на макулатуру сразу смирись с потерей. Я тоже по такому принципу заходил. Но мне повезло. Когда отбил деньги вообще становится все равно.
prosecutor написав:Ні, не фейк. Відкрили я ж казав. А чому ви комусь щось доводите?
Яка адреса магазу в Москві?
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Не видно урочистого відкриття. Де відео з чергою за сертифікатами?
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