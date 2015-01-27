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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:24

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Мені більше цікаво що буде далі

... так саме для цього я і створив цю гілку!
- а мене всюди сварять, що я рекламую і агітую туди вкладатись...

- але яка може бути агітація, якщо я сам кажу, що це:
- піраміда
- кидалово(може зникнути в будь-який час)
- і т. д.

- просто всім кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, на моменті, - а всі, переважно, так озлоблено відгавкуються, наче я їх насильно туди запихаю і власноруч гроші з кишені витягую!

п. с.
... і виходить, що один магазин в агресора вже відкрили!
http://imagecache.worldwide-ad-network. ... 114882.jpg
- чи це фейк?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:35

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ні, не фейк. Відкрили я ж казав. А чому ви комусь щось доводите?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 01:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Допустим выиграли здесь туеву кучу денег на этой организации. только наверное с высокой долей вероятности про...ли ранее на других локотронах (или в будущем про...рут) :lol: . Это как в том форексе с каким нибудь сотым или тысячным плечом - "ура, я выиграл", да, а то что куча сделок убыточных до или после - да фиг с ним. Но то такое, кто ж об этом говорит. :lol:

100 тыс баксов или 1 млн грн вкладывать в такое мероприятие - ну не знаю кем нужно быть и как безответственно относиться к деньгам, особенно когда эти деньги заработаны честным и порой непростым трудом. А на коррупционные - в принципе сыграть можно :mrgreen:

Крипта от этой конторы? - ну флаг им в руки. Сейчас та крипта, к-рая некогда считалась нормальной и перспективной переживает не лучшие времена, а тут новый щиткоин, от к-рого толк=0 - та ну нах. Прошли те времена когда бездумно будут заходить в первую попавшуюся крипту . :?

Но людям нравится, значит шоу должно продолжаться... :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:47

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Тут все просто. Купил сертификаты сразу потерял деньги. Только так. Как в лохотрон. Хорошо там на канале это описано адвокатом. Поменял деньги на макулатуру сразу смирись с потерей. Я тоже по такому принципу заходил. Но мне повезло. Когда отбил деньги вообще становится все равно.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:01

  prosecutor написав:Ні, не фейк. Відкрили я ж казав. А чому ви комусь щось доводите?

Яка адреса магазу в Москві?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Ні, не фейк. Відкрили я ж казав. А чому ви комусь щось доводите?

Яка адреса магазу в Москві?
А что не видно?
viewtopic.php?p=4835694#p4835694
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:06

  GALeon написав:
Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Ні, не фейк. Відкрили я ж казав. А чому ви комусь щось доводите?

Яка адреса магазу в Москві?
А что не видно?
viewtopic.php?p=4835694#p4835694

Не видно урочистого відкриття.
Де відео з чергою за сертифікатами? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:32

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Квесторе_поверніться написав:
  GALeon написав:
Квесторе_поверніться написав:[quote="4835706:prosecutor"]Ні, не фейк. Відкрили я ж казав. А чому ви комусь щось доводите?

Яка адреса магазу в Москві?
А что не видно?
viewtopic.php?p=4835694#p4835694

Не видно урочистого відкриття.
Де відео з чергою за сертифікатами? :)[/quote]Так вопрос первоначально был про адрес, а не салюты ;)
GALeon
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То якась липова адреса...підозрюю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Когда отбил деньги вообще становится все равно.


маєте на увазі коли ОБІКРАВ інших (дурніших) - тоді все одно

ляпота!
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