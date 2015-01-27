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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 07 січ, 2020 23:32
greenozon написав: prosecutor написав:
Когда отбил деньги вообще становится все равно.
маєте на увазі коли ОБІКРАВ інших (дурніших) - тоді все одно
ляпота!
Та мені все одно що ви там кажете. Грошики капають і хай це триває якомога довше.
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