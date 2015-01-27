Та мені все одно що ви там кажете. Грошики капають і хай це триває якомога довше.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 07 січ, 2020 23:32
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:43
ВСім все платять...поки...обкрадені це доля хто останніми зайде.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 22:43
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так це ж їм розплата буде, а може і не буде.
Додано: Сер 08 січ, 2020 23:32
І всі хто вскочив раніше чудово розуміють, що піраміда, що зароблять гроші втрачені лохами які прийшли останні. І всім все нормас. І це ті самі людці які верещать про бариг, про хапуг-чиновників, хабарників-лікарів, а реально відрізняються від них лише відсутністю можливостей а тому і лютою заздрістю.
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:50
Людина слабка і...грішна.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:56
усім крадунам із лохо-піраміди присвячується
+50грн !
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:09
Форекс це не сюди...тут кишмиш.
І імяреки добровільно діляться грошенятами задля кишмишу собі і іншим.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 13 січ, 2020 00:41
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.
Долярчик, шо вы, получили?
Додано: Пон 13 січ, 2020 07:44
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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