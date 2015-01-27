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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:32

  greenozon написав:
  prosecutor написав:Когда отбил деньги вообще становится все равно.


маєте на увазі коли ОБІКРАВ інших (дурніших) - тоді все одно

ляпота!


Та мені все одно що ви там кажете. Грошики капають і хай це триває якомога довше.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:43

  prosecutor написав:
  greenozon написав:
  prosecutor написав:Когда отбил деньги вообще становится все равно.


маєте на увазі коли ОБІКРАВ інших (дурніших) - тоді все одно

ляпота!


Та мені все одно що ви там кажете. Грошики капають і хай це триває якомога довше.

ВСім все платять...поки...обкрадені це доля хто останніми зайде.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Так це ж їм розплата буде, а може і не буде.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:32

І всі хто вскочив раніше чудово розуміють, що піраміда, що зароблять гроші втрачені лохами які прийшли останні. І всім все нормас. І це ті самі людці які верещать про бариг, про хапуг-чиновників, хабарників-лікарів, а реально відрізняються від них лише відсутністю можливостей а тому і лютою заздрістю.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:50

  kotyk222 написав:І всі хто вскочив раніше чудово розуміють, що піраміда, що зароблять гроші втрачені лохами які прийшли останні. І всім все нормас. І це ті самі людці які верещать про бариг, про хапуг-чиновників, хабарників-лікарів, а реально відрізняються від них лише відсутністю можливостей а тому і лютою заздрістю.

Людина слабка і...грішна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:56

усім крадунам із лохо-піраміди присвячується :mrgreen:

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:09

  greenozon написав:усім крадунам із лохо-піраміди присвячується :mrgreen:

https://glavpost.ua/news/bolee-70-milli ... idy-detali

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І імяреки добровільно діляться грошенятами задля кишмишу собі і іншим.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:41

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.
Долярчик, шо вы, получили?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 07:44

  prosecutor написав:Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.
Долярчик, шо вы, получили?

https://www.youtube.com/watch?v=lAzclEnG7pU
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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