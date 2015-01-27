|
|
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 14 січ, 2020 00:06
Квесторе_поверніться написав: prosecutor написав:
Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.
Долярчик, шо вы, получили?
Шубу дружині вже купили...чи вже там на хатинку назбиралось?
Шуби у дружини вже давно є. Поки придивляюся як у них справи в рф і турції підуть. Якщо норм треба вкладатися щоб на хатинку назбирати.
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор