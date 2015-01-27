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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 00:06

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.
Долярчик, шо вы, получили?

Шубу дружині вже купили...чи вже там на хатинку назбиралось? :)


Шуби у дружини вже давно є. Поки придивляюся як у них справи в рф і турції підуть. Якщо норм треба вкладатися щоб на хатинку назбирати.
prosecutor
 
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