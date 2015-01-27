Додано: Вів 14 січ, 2020 09:20

prosecutor написав: Та мені все одно що ви там кажете. Грошики капають і хай це триває якомога довше. Та мені все одно що ви там кажете. Грошики капають і хай це триває якомога довше.

prosecutor написав: Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.

Долярчик, шо вы, получили? Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.Долярчик, шо вы, получили?

- правильно!- отримав, але щось думав, що буде подвійна виплата, так як, наче, 2 тижня пройшло від повередньої виплати.....- а отих 50грн, що мені капало щотижня "від менеджера/що я підписався через нього" - нема ніц! ((п. с.... і я, як і казав, що подумаю про "більший вхід" туди, коли відкриється магазин ще в іншій країні(агресора).....- то я подумав і вклав більше..... але, покищо, суму озвучувати не буду(але я ще раніше казав, що не ризикну, найближчим часом, вкласти туди більше 10-20тис.грн.)- правда, довго роздумував, чи дружину туди підв'язувати, так як їй би теж додавалось 50грн щотижня і мені б разово від її вкладу перепало б 8,5%!- але...... взяв силу волі в кулак і переборов це зробити....(може навесні таки зроблю це)п. с. 2.....ну і для загального розвитку тутешніх форумчан - кину пару смс, які мені приходять!(НЕ рекламую їх!!! - бо сам називаю їх "шарашкіною конторою/пірамідою/модернізованим ммм....Информация от В2В!С 13 по 19 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8% в неделю.С 20 по 26 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5 % в неделю.Периодичность выплат, остаётся без изменений.Живите в достатке!С уважением, В2В!.........хххх........Информация от В2ВМежду участниками проекта, сделавшими покупку от 10 000грн(150 000тенге, 400 $, 30 000руб) в период с 13 по 19 января, включительно, компания В2В проводит розыгрыш 20 туристических путёвок на двоих, в лучшие пятизвездочные отели Тайланда, ОАЭ, Шри-Ланки, Китая ( о. Хайнань) на выбор победителей.Желаем всем удачиЖивите в достатке!