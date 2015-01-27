Шуби у дружини вже давно є. Поки придивляюся як у них справи в рф і турції підуть. Якщо норм треба вкладатися щоб на хатинку назбирати.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 14 січ, 2020 00:06
Шуби у дружини вже давно є. Поки придивляюся як у них справи в рф і турції підуть. Якщо норм треба вкладатися щоб на хатинку назбирати.
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- правильно!
- отримав, але щось думав, що буде подвійна виплата, так як, наче, 2 тижня пройшло від повередньої виплати.....
- а отих 50грн, що мені капало щотижня "від менеджера/що я підписався через нього" - нема ніц! ((
п. с.
... і я, як і казав, що подумаю про "більший вхід" туди, коли відкриється магазин ще в іншій країні(агресора).....
- то я подумав і вклав більше..... але, покищо, суму озвучувати не буду(але я ще раніше казав, що не ризикну, найближчим часом, вкласти туди більше 10-20тис.грн.)
- правда, довго роздумував, чи дружину туди підв'язувати, так як їй би теж додавалось 50грн щотижня і мені б разово від її вкладу перепало б 8,5%!
- але...... взяв силу волі в кулак і переборов це зробити....
(може навесні таки зроблю це)
п. с. 2
.....ну і для загального розвитку тутешніх форумчан - кину пару смс, які мені приходять!
(НЕ рекламую їх!!! - бо сам називаю їх "шарашкіною конторою/пірамідою/модернізованим ммм....
Информация от В2В!
С 13 по 19 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8% в неделю.
С 20 по 26 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5 % в неделю.
Периодичность выплат, остаётся без изменений.
Живите в достатке!
С уважением, В2В!
.........хххх........
Информация от В2В
Между участниками проекта, сделавшими покупку от 10 000грн(150 000тенге, 400 $, 30 000руб) в период с 13 по 19 января, включительно, компания В2В проводит розыгрыш 20 туристических путёвок на двоих, в лучшие пятизвездочные отели Тайланда, ОАЭ, Шри-Ланки, Китая ( о. Хайнань) на выбор победителей.
Желаем всем удачи
Живите в достатке!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:11
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Піддалися спокусі...людина слабка.
Та кажіть вже суму...що тут ховати.
Нехай навіть в 5 раз виросте...до 100000.
Мізер.
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