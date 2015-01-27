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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 00:06

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.
Долярчик, шо вы, получили?

Шубу дружині вже купили...чи вже там на хатинку назбиралось? :)


Шуби у дружини вже давно є. Поки придивляюся як у них справи в рф і турції підуть. Якщо норм треба вкладатися щоб на хатинку назбирати.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Та мені все одно що ви там кажете. Грошики капають і хай це триває якомога довше.

- правильно!
  prosecutor написав:Очередную выплату получил. Пока пирамида работает, ждем следующую неделю.
Долярчик, шо вы, получили?

- отримав, але щось думав, що буде подвійна виплата, так як, наче, 2 тижня пройшло від повередньої виплати.....
- а отих 50грн, що мені капало щотижня "від менеджера/що я підписався через нього" - нема ніц! ((

п. с.
... і я, як і казав, що подумаю про "більший вхід" туди, коли відкриється магазин ще в іншій країні(агресора).....
- то я подумав і вклав більше..... але, покищо, суму озвучувати не буду(але я ще раніше казав, що не ризикну, найближчим часом, вкласти туди більше 10-20тис.грн.)
- правда, довго роздумував, чи дружину туди підв'язувати, так як їй би теж додавалось 50грн щотижня і мені б разово від її вкладу перепало б 8,5%!
- але...... взяв силу волі в кулак і переборов це зробити....
(може навесні таки зроблю це)

п. с. 2
.....ну і для загального розвитку тутешніх форумчан - кину пару смс, які мені приходять!
(НЕ рекламую їх!!! - бо сам називаю їх "шарашкіною конторою/пірамідою/модернізованим ммм.... :D

Информация от В2В!
С 13 по 19 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8% в неделю.
С 20 по 26 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5 % в неделю.
Периодичность выплат, остаётся без изменений.
Живите в достатке!
С уважением, В2В!

.........хххх........

Информация от В2В
Между участниками проекта, сделавшими покупку от 10 000грн(150 000тенге, 400 $, 30 000руб) в период с 13 по 19 января, включительно, компания В2В проводит розыгрыш 20 туристических путёвок на двоих, в лучшие пятизвездочные отели Тайланда, ОАЭ, Шри-Ланки, Китая ( о. Хайнань) на выбор победителей.
Желаем всем удачи
Живите в достатке!
https://youtu.be/HRSAUe88nPw
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:11

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:- то я подумав і вклав більше..... але, покищо, суму озвучувати не буду(але я ще раніше казав, що не ризикну, найближчим часом, вкласти туди більше 10-20тис.грн.)

Піддалися спокусі...людина слабка.
Та кажіть вже суму...що тут ховати.
Нехай навіть в 5 раз виросте...до 100000.
Мізер.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:33

... за крок до перевороту думок ©

Квесторе_поверніться
.... спокуса-спокусою....
- а те, що вони відкрили магазин в агресора, має як мінімум означати те, що ця піраміда має протриматись хоч ще пару місяців /пів року.....
- а так, як вихід в "0" наступає через 3 міс, а далі - лише ЧИСТИЙ прибуток, то....... :idea:

п. с.
- ні, ну справді молодці/з міцними нервами ті, які 3-4-5міс. тому, вклали 100,чи більше тис. грн!
- тепер, коли вивели своїх 100 тис. - спокійно собі лежать на канапі і їм ЩОТИЖНЯ капає, як мінімум - 8 000грн!!!
... 24 000грн в місяць!!! - за те, що ОДИН РАЗ РИЗИКНУЛИ своїми кровними!
Молодці!- але молодці лише ті, які ризикнули СВОЇМИ/важкозаробленими!
- бо, ризикувати "хабарницькими/відкаточними" - то тут навіть коментувати не хочеться..... лише плюнути в обличчя таким хабарникам... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:34

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Молодець той, хто вклав 15 000 уе :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:59

  prosecutor написав:Молодець той, хто вклав 15 000 уе :)

Біля 30000 щотижня на картку з невідомих джерел...фінмон може тормозкути. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:32

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Молодець той, хто вклав 15 000 уе :)

Біля 30000 щотижня на картку з невідомих джерел...фінмон може тормозкути. Ні?


Не тормозить знайомого, в нього по 80 000 грн заходить на карту. Там частинами по 10 000 грн через платіжну систему або 14 999 через банк. Але останні 3 виплати всіх великих отримувачів перевели на готівкосий розрахунок, отримуєш на кассі в магазині і пох взагалі на все.
prosecutor
 
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