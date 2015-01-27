Ні, ідентифікують тебе, видають гроші і до побачення.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:52
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:53
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:30
... за крок до перевороту думок ©
.... дивно, але вже вчора прийшов "перший транш" % від мого другого вкладення, яке я зробив 9-го числа(минулого тижня)
... і я вже не через знайому закидав, а особисто відвідав їхній магазин на Джерельній(за ТЦ Форум)
... що здивувало, що їхня касирка сидить за таким відгородженим столом і склом, як колись сиділи працівники в старих відділеннях ощадбанку - тобто, у "відкритому доступі"(безсмертна? ) - хоч машинка-рахівниця майже, НЕ замовкала і було видно, що вона втомилась ті гроші перекладати/рахувати.....
- перед мною було щось 4 людини і за мною потім стільки ж назбиралось у касу...
- видають якісь видрукувані бланки/чеки на великому аркуші з своєю печаткою і підписом, де вказана сума, ПІБ, мій номер телефону, айді-номер.... і ще все те саме вказане/відображено мого менеджера....
- але, дивлячись своїм професійним оком, все якось справді примітивно і "шито ГРУБИМИ білими нитками"....
Але!!!
... але, грошики то капають!!!!
- і хто вже свої "початкові" вивів і зараз отримує % ЧИСТЯКУ - МОЛОДЦІ У КВАДРАТІ!!!
п. с.
.... я колись думав, що було б добре у якусь піраміду вскочити, якщо вона тільки-но почалась..... - але все дізнаюсь ЗАПІЗНО!(привіт біткоїну ) - там теж пізно дізнався, то вже і не вскакував....
- а так, якщо входити в будь-яку піраміду НА ПОЧАТКАХ, то напевно, 100% можна нормально множити на 2-5-10 свої вкладені кошти!!!
- виходить, що рецепт "успіху" простий: слідкувати за всіма новоствореними/новоспечиними пірамідами і проаналізувавши їх(чим дихають) - встрибувати у них по самі вуха!
- але, робити це НА ПОЧАТКАХ!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Бланки\чеки в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:54
Можно назначить организаторов этой карусели министрами какими-то
А то нынешние не шарят
По теме: повторяю свой прогноз - топливо для карусели закончится в конце февраля - марте этого года
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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