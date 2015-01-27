RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:52

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Якось організовують. Хоча взагалі байдуже. Грошики капають тай добре.

А якусь типу квитанцію дають з датою і отриманою сумою?


Ні, ідентифікують тебе, видають гроші і до побачення.
prosecutor
 
Повідомлень: 120
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:53

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Ні, ідентифікують тебе, видають гроші і до побачення.

Вони фінансові генії. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31447
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:30

... за крок до перевороту думок ©

.... дивно, але вже вчора прийшов "перший транш" % від мого другого вкладення, яке я зробив 9-го числа(минулого тижня)
... і я вже не через знайому закидав, а особисто відвідав їхній магазин на Джерельній(за ТЦ Форум)

Зображення
Зображення

... що здивувало, що їхня касирка сидить за таким відгородженим столом і склом, як колись сиділи працівники в старих відділеннях ощадбанку - тобто, у "відкритому доступі"(безсмертна? ) - хоч машинка-рахівниця майже, НЕ замовкала і було видно, що вона втомилась ті гроші перекладати/рахувати.....
- перед мною було щось 4 людини і за мною потім стільки ж назбиралось у касу...
- видають якісь видрукувані бланки/чеки на великому аркуші з своєю печаткою і підписом, де вказана сума, ПІБ, мій номер телефону, айді-номер.... і ще все те саме вказане/відображено мого менеджера....

- але, дивлячись своїм професійним :D оком, все якось справді примітивно і "шито ГРУБИМИ білими нитками".... :mrgreen:

Але!!!
... але, грошики то капають!!!!
- і хто вже свої "початкові" вивів і зараз отримує % ЧИСТЯКУ - МОЛОДЦІ У КВАДРАТІ!!!

п. с.
.... я колись думав, що було б добре у якусь піраміду вскочити, якщо вона тільки-но почалась..... - але все дізнаюсь ЗАПІЗНО!(привіт біткоїну :evil: ) - там теж пізно дізнався, то вже і не вскакував....
- а так, якщо входити в будь-яку піраміду НА ПОЧАТКАХ, то напевно, 100% можна нормально множити на 2-5-10 свої вкладені кошти!!!

- виходить, що рецепт "успіху" простий: слідкувати за всіма новоствореними/новоспечиними пірамідами і проаналізувавши їх(чим дихають) - встрибувати у них по самі вуха! :idea: :mrgreen:
- але, робити це НА ПОЧАТКАХ!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 19.10.15
Подякував: 491 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:видають якісь видрукувані бланки/чеки на великому аркуші з своєю печаткою і підписом, де вказана сума, ПІБ, мій нлмер телефону, айді-номер.... і ще все те саме вказане/відображено мого менеджер..

Бланки\чеки в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31447
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:54

  Долярчик написав:але, дивлячись своїм професійним оком, все якось справді примітивно і "шито ГРУБИМИ білими нитками"....

Але!!!
... але, грошики то капають!!!!

Можно назначить организаторов этой карусели министрами какими-то :)
А то нынешние не шарят

По теме: повторяю свой прогноз - топливо для карусели закончится в конце февраля - марте этого года :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10236
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6496 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обман интернет магазина "Приманка"
vlfloria » Вів 07 січ, 2020 11:57
0 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 січ, 2020 11:57
vlfloria
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 13:34
29 91340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 09:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 10:38
3 1915
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 12:13
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80726)
16.01.2020 13:02
EximBonus Bot (977)
16.01.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.