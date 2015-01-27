Додано: Чет 16 січ, 2020 12:30

.... дивно, але вже вчора прийшов "перший транш" % від мого другого вкладення, яке я зробив 9-го числа(минулого тижня)... і я вже не через знайому закидав, а особисто відвідав їхній магазин на Джерельній(за ТЦ Форум)... що здивувало, що їхня касирка сидить за таким відгородженим столом і склом, як колись сиділи працівники в старих відділеннях ощадбанку - тобто, у "відкритому доступі"(безсмертна? ) - хоч машинка-рахівниця майже, НЕ замовкала і було видно, що вона втомилась ті гроші перекладати/рахувати.....- перед мною було щось 4 людини і за мною потім стільки ж назбиралось у касу...- видають якісь видрукувані бланки/чеки на великому аркуші з своєю печаткою і підписом, де вказана сума, ПІБ, мій номер телефону, айді-номер.... і ще все те саме вказане/відображено мого менеджера....- але, дивлячись своїм професійнимоком, все якось справді примітивно і "шито ГРУБИМИ білими нитками"....Але!!!... але, грошики то капають!!!!- і хто вже свої "початкові" вивів і зараз отримує % ЧИСТЯКУ - МОЛОДЦІ У КВАДРАТІ!!!п. с..... я колись думав, що було б добре у якусь піраміду вскочити, якщо вона тільки-но почалась..... - але все дізнаюсь ЗАПІЗНО!(привіт біткоїну) - там теж пізно дізнався, то вже і не вскакував....- а так, якщо входити в будь-яку піраміду НА ПОЧАТКАХ, то напевно, 100% можна нормально множити на 2-5-10 свої вкладені кошти!!!- виходить, що рецепт "успіху" простий: слідкувати за всіма новоствореними/новоспечиними пірамідами і проаналізувавши їх(чим дихають) - встрибувати у них по самі вуха!- але, робити це НА ПОЧАТКАХ!!!!!!