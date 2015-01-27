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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:52

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Якось організовують. Хоча взагалі байдуже. Грошики капають тай добре.

А якусь типу квитанцію дають з датою і отриманою сумою?


Ні, ідентифікують тебе, видають гроші і до побачення.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:53

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Ні, ідентифікують тебе, видають гроші і до побачення.

Вони фінансові генії. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:30

... за крок до перевороту думок ©

.... дивно, але вже вчора прийшов "перший транш" % від мого другого вкладення, яке я зробив 9-го числа(минулого тижня)
... і я вже не через знайому закидав, а особисто відвідав їхній магазин на Джерельній(за ТЦ Форум)

Зображення
Зображення

... що здивувало, що їхня касирка сидить за таким відгородженим столом і склом, як колись сиділи працівники в старих відділеннях ощадбанку - тобто, у "відкритому доступі"(безсмертна? ) - хоч машинка-рахівниця майже, НЕ замовкала і було видно, що вона втомилась ті гроші перекладати/рахувати.....
- перед мною було щось 4 людини і за мною потім стільки ж назбиралось у касу...
- видають якісь видрукувані бланки/чеки на великому аркуші з своєю печаткою і підписом, де вказана сума, ПІБ, мій номер телефону, айді-номер.... і ще все те саме вказане/відображено мого менеджера....

- але, дивлячись своїм професійним :D оком, все якось справді примітивно і "шито ГРУБИМИ білими нитками".... :mrgreen:

Але!!!
... але, грошики то капають!!!!
- і хто вже свої "початкові" вивів і зараз отримує % ЧИСТЯКУ - МОЛОДЦІ У КВАДРАТІ!!!

п. с.
.... я колись думав, що було б добре у якусь піраміду вскочити, якщо вона тільки-но почалась..... - але все дізнаюсь ЗАПІЗНО!(привіт біткоїну :evil: ) - там теж пізно дізнався, то вже і не вскакував....
- а так, якщо входити в будь-яку піраміду НА ПОЧАТКАХ, то напевно, 100% можна нормально множити на 2-5-10 свої вкладені кошти!!!

- виходить, що рецепт "успіху" простий: слідкувати за всіма новоствореними/новоспечиними пірамідами і проаналізувавши їх(чим дихають) - встрибувати у них по самі вуха! :idea: :mrgreen:
- але, робити це НА ПОЧАТКАХ!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:видають якісь видрукувані бланки/чеки на великому аркуші з своєю печаткою і підписом, де вказана сума, ПІБ, мій нлмер телефону, айді-номер.... і ще все те саме вказане/відображено мого менеджер..

Бланки\чеки в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:54

  Долярчик написав:але, дивлячись своїм професійним оком, все якось справді примітивно і "шито ГРУБИМИ білими нитками"....

Але!!!
... але, грошики то капають!!!!

Можно назначить организаторов этой карусели министрами какими-то :)
А то нынешние не шарят

По теме: повторяю свой прогноз - топливо для карусели закончится в конце февраля - марте этого года :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Вкладчик1234 написав:повторяю свой прогноз - топливо для карусели закончится в конце февраля - марте этого года

... і що, навіть, те, що відкрили магазин в агресора не вплине на "відтягування кінця? :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:видають якісь видрукувані бланки/чеки на великому аркуші з своєю печаткою і підписом, де вказана сума, ПІБ, мій нлмер телефону, айді-номер.... і ще все те саме вказане/відображено мого менеджер..

Бланки\чеки в студію.

... ну, лише печатки..... а то всюди особисті дані :P
Зображення
Зображення
...і як відіб'ю більшу половину суми(а це вже буде в кінці наступного місяця) - то признаюсь, на скільки зайшов :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

.... ще, отакі смс приходять...(якби підказують, що кінець вже близько :D )

Информация от В2В!
С 13 по 19 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8% в неделю.
С 20 по 26 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 7,5 % в неделю.
Периодичность выплат, остаётся без изменений.
Живите в достатке!
С уважением, В2В!
+38(067)22 484 22

Информация от В2В
Между участниками проекта, сделавшими покупку от 10 000грн(150 000тенге, 400 $, 30 000руб) в период с 13 по 19 января, включительно, компания В2В проводит розыгрыш 20 туристических путёвок на двоих, в лучшие пятизвездочные отели Тайланда, ОАЭ, Шри-Ланки, Китая ( о. Хайнань) на выбор победителей.
Желаем всем удачи
Живите в достатке!
+38(067)22 484 22
https://youtu.be/HRSAUe88nPw

Жостко заганяють, нє? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:45

  Долярчик написав:і що, навіть, те, що відкрили магазин в агресора не вплине на "відтягування кінця?

Не думаю, что "агрессор" будет оплачивать львовские пикнички.
Тем более, что оборот в значительной мере наличный. Не будут же они камазы с валютой оттуда сюда отправлять
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:02

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:і що, навіть, те, що відкрили магазин в агресора не вплине на "відтягування кінця?

Не думаю, что "агрессор" будет оплачивать львовские пикнички.
Тем более, что оборот в значительной мере наличный. Не будут же они камазы с валютой оттуда сюда отправлять

... а чого камази? - безготівково будуть перекидати....
- он же ж з Казахстаном працюють і нічо...
- я думаю, що потрібно було ВЕЛИКИХ ЗУСИЛЬ докласти, щоб в агресора магазин відкрити! - а раз відкрили, то потрібно по-максимуму тепер заробити на цьому, а це потрібно ще пару магазинів там відкрити і хоч, мінімум, з пів року заманювати туди.......- ну не всі ж зразу побіжать в перший місяць! - будуть придивлятись, принюхуватись.... знайомих розпитувати.....
- тож, до того, як там мали відкрити магазин - мій прогноз був аналогічний з Вашим....
- а от тепер, думаю, що до літа мав би дотягнути...... хоч і не факт :wink: (просто по тій логіці, що я описав вище - що їм потрібно теж відбити затрати і ще заробити! - а це все час.....)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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