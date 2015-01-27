А жружина знає як Ви ризикуєте сімейним бюджетом?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:35
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А жружина знає як Ви ризикуєте сімейним бюджетом?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:33
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:16
я и ранее писал - це хто?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:20
Квесторе_поверніться, какой-то юрист-блогер, типа ведёт "реалити-шоу" вложения в эту пирамиду.
Типа азартный эксперимент
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... от і я, майже, он-лайн, веду тут свій експеримент
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:10
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
....якщо піраміда протримається до літа, то, навіть, в отаких "забігайлівках" - можна понабирати кредитів і вкласти в бі-ту-бі
.... а от! - навіть, бомжам! ))))
.... а може, просто ті кантори між собою познайомити а то бачу, що вони між собою не знайомі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:16
Долярчик, Вам слід думати як ще підігнати на Джерельну імяреків які на виплати кешбеку грошенят занесуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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