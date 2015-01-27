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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:35

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:і як відіб'ю більшу половину суми(а це вже буде в кінці наступного місяця) - то признаюсь, на скільки зайшов

А жружина знає як Ви ризикуєте сімейним бюджетом?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:33

Суд снял арест со счета B2B. Деньги в размере 215 000 уе разморожены. Но как я и ранее писал это копейки для их оборота.

https://t.me/c/1390679754/40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:16

  Вкладчик1234 написав:
Суд снял арест со счета B2B. Деньги в размере 215 000 уе разморожены. Но как я и ранее писал это копейки для их оборота.

https://t.me/c/1390679754/40

я и ранее писал - це хто?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:20

Квесторе_поверніться, какой-то юрист-блогер, типа ведёт "реалити-шоу" вложения в эту пирамиду.
Типа азартный эксперимент
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... от і я, майже, он-лайн, веду тут свій експеримент :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:10

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

....якщо піраміда протримається до літа, то, навіть, в отаких "забігайлівках" - можна понабирати кредитів і вкласти в бі-ту-бі :)
.... а от! - навіть, бомжам! ))))
Зображення
:mrgreen:
Зображення
.... а може, просто ті кантори між собою познайомити :mrgreen: а то бачу, що вони між собою не знайомі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:16

Долярчик, Вам слід думати як ще підігнати на Джерельну імяреків які на виплати кешбеку грошенят занесуть. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:16

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Вам слід думати як ще підігнати на Джерельну імяреків які на виплати кешбеку грошенят занесуть. :)

...нє, я не для того створив гілку....
- і взагалі, я думав, що більше є тут форумчан, які приймають участь в в2в....
- думав, будемо ділитись свіжою інфо(хто що чув).... стратегією.... - як краще "зробити їх, поки вони не зробили нас!" :mrgreen:

- а гілка, щось не в ту сторону пішла(особливо на початку) - чогось стали мене звинувачувати/ображати.....
- а я що? - я ж ризикую СВОЇМИ, а не їхніми!!!
- я простий/звичайний клієнт, а не власник/чи співвласник їхньої контори!
- ще й сам "стібаюсь" з в2в, як є нагода! :mrgreen:

- от в2в має своє гасло: "Живіть у достатку!", а потрібно його змінити на ЧЕСНЕ гасло: "Зробимо Вас разом!" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:23

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:а я що? - я ж ризикую СВОЇМИ, а не їхніми!!!

То що ризикуєте - то правда.
А ще підживлюєте корупцію в Неньці Україні.
Без корупційних схем така контора не могла б існувати.
А тим самим ганьбите ПреЗедента, який обіцяв боротися з корупцією.
А може ще страшніше - сам Зе чи його оточення кришує цю котору?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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