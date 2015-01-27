Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:16

Квесторе_поверніться написав: Долярчик, Вам слід думати як ще підігнати на Джерельну імяреків які на виплати кешбеку грошенят занесуть. , Вам слід думати як ще підігнати на Джерельну імяреків які на виплати кешбеку грошенят занесуть.

...нє, я не для того створив гілку....- і взагалі, я думав, що більше є тут форумчан, які приймають участь в в2в....- думав, будемо ділитись свіжою інфо(хто що чув).... стратегією.... - як краще "зробити їх, поки вони не зробили нас!"- а гілка, щось не в ту сторону пішла(особливо на початку) - чогось стали мене звинувачувати/ображати.....- а я що? - я ж ризикую СВОЇМИ, а не їхніми!!!- я простий/звичайний клієнт, а не власник/чи співвласник їхньої контори!- ще й сам "стібаюсь" з в2в, як є нагода!- от в2в має своє гасло: "Живіть у достатку!", а потрібно його змінити на ЧЕСНЕ гасло: "Зробимо Вас разом!"