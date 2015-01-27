Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:14

... зайшов щойно на сайт В2В(в особистий кабінет) і побачив, що його змінили/оновили...

- бачу тепер всі виплати, які були здійснені від самого початку.... і бачу наступну виплату(сума і дата)

- але бачу, що з Нового року мені перестали давати отих 50грн(типу від мого менеджера)

- може то їх дають тільки 1 місяць, а я думав, що цілий рік? - а може, просто пізніше буде - бо знайома, наче пояснювала, що то протягом року будуть начисляти....

.... подивимось...