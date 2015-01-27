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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:15
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:06
З кожного кешбека банка платять податок - персоніфіковано, тут це є?
Космолоти позакривав Аваков...а цієї контори не помітив...співпадіння...не думаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:01
Квесторе_поверніться
Думаю, що і вони щось платять(але, однозначно що хитрують)
- а може вони вирішили, що будуть менші податки платити, зате більше пересічним давати!
... так би мовити - все для народу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:14
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... зайшов щойно на сайт В2В(в особистий кабінет) і побачив, що його змінили/оновили...
- бачу тепер всі виплати, які були здійснені від самого початку.... і бачу наступну виплату(сума і дата)
- але бачу, що з Нового року мені перестали давати отих 50грн(типу від мого менеджера)
- може то їх дають тільки 1 місяць, а я думав, що цілий рік? - а може, просто пізніше буде - бо знайома, наче пояснювала, що то протягом року будуть начисляти....
.... подивимось...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:33
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Там адвокат в телеграи писав що 50 грн відмінили, бо була купа шахрайств.
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:32
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Для истории.
Сегодня получил очередные выплаты. Пока все нормально.
Додано: Нед 19 січ, 2020 00:00
Магаз на Джерельній і в суботу і неділю працює?
Спокуса підштовхує відвідати...все не піддаюся.
Рефералку вже зарізали в конторі?
А то просив би Вас чи Долярчика номер свій кинути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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