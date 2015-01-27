Долярчик написав:
... та ні.... - обдумую, які люди молодці, коли закинули ще пів року тому туди 100тис.грн, чи 1 лям грн.(знайома знайомої так і зробила, бо мала на руках гроші від продажу квартири, - вклала 1 лям грн, але десь в жовтні-листопаді), так от, вони молодці - через 3 місяці ВИВЕЛИ свої початкововкладені кошти і далі, ЩОТИЖНЯ отримують 8 000, чи 80 000грн відповідно, якою сумою ризикнули....
- але, ризикнули РАЗ і ВИВЕЛИ свої, а далі лише отримують!!!
... отаке, Думай-те!©®™
"Знакомые знакомых" рассказывали "правду или быль", про то, как школьная учительница устала "работать на систему", взяла кредит под залог своей единственной трёшки, в которой жила. С расчётом вложить деньги в МММ2011, подержать там 3 месяца, вернуть деньги*2, откупить хату, и на разницу жить припеваючи.
Но МММ2011 рухнул где-то через месяц. О дальнейшем развитии событий история умалчивает.
Т.е. кредитные деньги сгорели. И квартира в залоге.
"И эти люди учат наших детей?"
Так что есть как success stories, так и suck'ass stories