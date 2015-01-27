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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:57
Долярчик написав: Bolt написав:
До речі де Долярчик?!Пролетів с Б2Б і квартиру терміново продає?!
... та ні.... - обдумую, які люди молодці, коли закинули ще пів року тому туди 100тис.грн, чи 1 лям грн.(знайома знайомої так і зробила, бо мала на руках гроші від продажу квартири, - вклала 1 лям грн, але десь в жовтні-листопаді), так от, вони молодці - через 3 місяці ВИВЕЛИ свої початкововкладені кошти і далі, ЩОТИЖНЯ отримують 8 000, чи 80 000грн відповідно, якою сумою ризикнули....
- але, ризикнули РАЗ і ВИВЕЛИ свої, а далі лише отримують!!!
... отаке, Думай-те!©®™
"Знакомые знакомых" рассказывали "правду или быль", про то, как школьная учительница устала "работать на систему", взяла кредит под залог своей единственной трёшки, в которой жила. С расчётом вложить деньги в МММ2011, подержать там 3 месяца, вернуть деньги*2, откупить хату, и на разницу жить припеваючи.
Но МММ2011 рухнул где-то через месяц. О дальнейшем развитии событий история умалчивает.
Т.е. кредитные деньги сгорели. И квартира в залоге.
"И эти люди учат наших детей?"
Так что есть как success stories, так и suck'ass stories
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:15
Вкладчик1234
... не сперечаюсь, тому потрібно ризикувати лише своїми!
...просто думаю, що реально є пару людей/відчайдухів, які ризикнули по крупному і їм посміхнулась удача/фарт!
- але більшість, мабуть, як моя знайома(недавно з нею балакав) пролетять, як фанера...
- бо питаю: Ви вже витягнули свої, чи ще витягуєте?(вона з серпня бавиться)
Вона: - ні, я що отримаю(а вже їй капає щось біля 5тис.грн/тиждень), їх зразу вкладаю....
Я: - то ви до якоїсь суми(ну там 100 тис.? ) хочете доскладати/довкладати туди, а вже тоді почнете витягувати?
Вона: - ні, а для чого? - мені зараз/покищо їх не треба... - а де зараз я під такі % можу покласти? - в банки?(сміється).... от нехай там покищо і лежать, ніби, як депозит.....
Занавіс!
- і розумієте, що їй не поясниш, що в банку, якщо лусне, хоч і з затримкою, але її повернуть до 200тис.грн!!!
- а тут хто поверне???
- якщо почнуться якісь проблеми з В2В, то що залишиться на руках, крім сертифікатів-папірців???
- мабуть, навіть, вже срібла на той час не можна буде набрати на ті сертифікати, бо всі ломануться....(та й нафіга того срібла на 50,чи 100 тис грн!
)
.... але, вона, навіть, слухати не хоче! - вона впевнена, що все протримається ще мінімум пів року-рік!
- зомбують їх там, чи що?
- чи то людська жадність?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:16
Долярчик написав:Вкладчик1234
... не сперечаюсь, тому потрібно ризикувати лише своїми!
...просто думаю, що реально є пару людей/відчайдухів, які ризикнули по крупному і їм посміхнулась удача/фарт!
- але більшість, мабуть, як моя знайома(недавно з нею балакав) пролетять, як фанера...
- бо питаю: Ви вже витягнули свої, чи ще витягуєте?(вона з серпня бавиться)
Вона: - ні, я що отримаю(а вже їй капає щось біля 5тис.грн/тиждень), їх зразу вкладаю....
Я: - то ви до якоїсь суми(ну там 100 тис.? ) хочете доскладати/довкладати туди, а вже тоді почнете витягувати?
Вона: - ні, а для чого? - мені зараз/покищо їх не треба... - а де зараз я під такі % можу покласти? - в банки?(сміється).... от нехай там покищо і лежать, ніби, як депозит.....
Занавіс!
- і розумієте, що їй не поясниш, що в банку, якщо лусне, хоч і з затримкою, але її повернуть до 200тис.грн!!!
- а тут хто поверне???
- якщо почнуться якісь проблеми з В2В, то що залишиться на руках, крім сертифікатів-папірців???
- мабуть, навіть, вже срібла на той час не можна буде набрати на ті сертифікати, бо всі ломануться....(та й нафіга того срібла на 50,чи 100 тис грн!
)
.... але, вона, навіть, слухати не хоче! - вона впевнена, що все протримається ще мінімум пів року-рік!
- зомбують їх там, чи що?
- чи то людська жадність?
Через півроку буде тільки розквіт контори...якщо не піде щось не так.
Так що буде мінімум 100% річних...гадом буду.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:22
Долярчик написав:
- чи то людська жадність?
Это жадность, плюс азарт, как в игромании.
Человек "выиграл" - получил дозу адреналина, или эндорфина, или типа того.
Но хочется больше и больше. Особенно пока "карта прёт"
Согласнен с тем, что если не фиксануть прибыль - то в итоге останется только с "сертификатами" номиналом на окулиард гривен
Интересно наблюдать за этим реалити-шоу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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