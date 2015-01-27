Додано: Сер 22 січ, 2020 16:15

... не сперечаюсь, тому потрібно ризикувати лише своїми!...просто думаю, що реально є пару людей/відчайдухів, які ризикнули по крупному і їм посміхнулась удача/фарт!- але більшість, мабуть, як моя знайома(недавно з нею балакав) пролетять, як фанера...- бо питаю: Ви вже витягнули свої, чи ще витягуєте?(вона з серпня бавиться)Вона: - ні, я що отримаю(а вже їй капає щось біля 5тис.грн/тиждень), їх зразу вкладаю....Я: - то ви до якоїсь суми(ну там 100 тис.? ) хочете доскладати/довкладати туди, а вже тоді почнете витягувати?Вона: - ні, а для чого? - мені зараз/покищо їх не треба... - а де зараз я під такі % можу покласти? - в банки?(сміється).... от нехай там покищо і лежать, ніби, як депозит.....Занавіс!- і розумієте, що їй не поясниш, що в банку, якщо лусне, хоч і з затримкою, але її повернуть до 200тис.грн!!!- а тут хто поверне???- якщо почнуться якісь проблеми з В2В, то що залишиться на руках, крім сертифікатів-папірців???- мабуть, навіть, вже срібла на той час не можна буде набрати на ті сертифікати, бо всі ломануться....(та й нафіга того срібла на 50,чи 100 тис грн!.... але, вона, навіть, слухати не хоче! - вона впевнена, що все протримається ще мінімум пів року-рік!- зомбують їх там, чи що?- чи то людська жадність?