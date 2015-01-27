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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:57
Долярчик написав: Bolt написав:
До речі де Долярчик?!Пролетів с Б2Б і квартиру терміново продає?!
... та ні.... - обдумую, які люди молодці, коли закинули ще пів року тому туди 100тис.грн, чи 1 лям грн.(знайома знайомої так і зробила, бо мала на руках гроші від продажу квартири, - вклала 1 лям грн, але десь в жовтні-листопаді), так от, вони молодці - через 3 місяці ВИВЕЛИ свої початкововкладені кошти і далі, ЩОТИЖНЯ отримують 8 000, чи 80 000грн відповідно, якою сумою ризикнули....
- але, ризикнули РАЗ і ВИВЕЛИ свої, а далі лише отримують!!!
... отаке, Думай-те!©®™
"Знакомые знакомых" рассказывали "правду или быль", про то, как школьная учительница устала "работать на систему", взяла кредит под залог своей единственной трёшки, в которой жила. С расчётом вложить деньги в МММ2011, подержать там 3 месяца, вернуть деньги*2, откупить хату, и на разницу жить припеваючи.
Но МММ2011 рухнул где-то через месяц. О дальнейшем развитии событий история умалчивает.
Т.е. кредитные деньги сгорели. И квартира в залоге.
"И эти люди учат наших детей?"
Так что есть как success stories, так и suck'ass stories
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:15
Вкладчик1234
... не сперечаюсь, тому потрібно ризикувати лише своїми!
...просто думаю, що реально є пару людей/відчайдухів, які ризикнули по крупному і їм посміхнулась удача/фарт!
- але більшість, мабуть, як моя знайома(недавно з нею балакав) пролетять, як фанера...
- бо питаю: Ви вже витягнули свої, чи ще витягуєте?(вона з серпня бавиться)
Вона: - ні, я що отримаю(а вже їй капає щось біля 5тис.грн/тиждень), їх зразу вкладаю....
Я: - то ви до якоїсь суми(ну там 100 тис.? ) хочете доскладати/довкладати туди, а вже тоді почнете витягувати?
Вона: - ні, а для чого? - мені зараз/покищо їх не треба... - а де зараз я під такі % можу покласти? - в банки?(сміється).... от нехай там покищо і лежать, ніби, як депозит.....
Занавіс!
- і розумієте, що їй не поясниш, що в банку, якщо лусне, хоч і з затримкою, але її повернуть до 200тис.грн!!!
- а тут хто поверне???
- якщо почнуться якісь проблеми з В2В, то що залишиться на руках, крім сертифікатів-папірців???
- мабуть, навіть, вже срібла на той час не можна буде набрати на ті сертифікати, бо всі ломануться....(та й нафіга того срібла на 50,чи 100 тис грн!
)
.... але, вона, навіть, слухати не хоче! - вона впевнена, що все протримається ще мінімум пів року-рік!
- зомбують їх там, чи що?
- чи то людська жадність?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:16
Долярчик написав:Вкладчик1234
... не сперечаюсь, тому потрібно ризикувати лише своїми!
...просто думаю, що реально є пару людей/відчайдухів, які ризикнули по крупному і їм посміхнулась удача/фарт!
- але більшість, мабуть, як моя знайома(недавно з нею балакав) пролетять, як фанера...
- бо питаю: Ви вже витягнули свої, чи ще витягуєте?(вона з серпня бавиться)
Вона: - ні, я що отримаю(а вже їй капає щось біля 5тис.грн/тиждень), їх зразу вкладаю....
Я: - то ви до якоїсь суми(ну там 100 тис.? ) хочете доскладати/довкладати туди, а вже тоді почнете витягувати?
Вона: - ні, а для чого? - мені зараз/покищо їх не треба... - а де зараз я під такі % можу покласти? - в банки?(сміється).... от нехай там покищо і лежать, ніби, як депозит.....
Занавіс!
- і розумієте, що їй не поясниш, що в банку, якщо лусне, хоч і з затримкою, але її повернуть до 200тис.грн!!!
- а тут хто поверне???
- якщо почнуться якісь проблеми з В2В, то що залишиться на руках, крім сертифікатів-папірців???
- мабуть, навіть, вже срібла на той час не можна буде набрати на ті сертифікати, бо всі ломануться....(та й нафіга того срібла на 50,чи 100 тис грн!
)
.... але, вона, навіть, слухати не хоче! - вона впевнена, що все протримається ще мінімум пів року-рік!
- зомбують їх там, чи що?
- чи то людська жадність?
Через півроку буде тільки розквіт контори...якщо не піде щось не так.
Так що буде мінімум 100% річних...гадом буду.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:22
Долярчик написав:
- чи то людська жадність?
Это жадность, плюс азарт, как в игромании.
Человек "выиграл" - получил дозу адреналина, или эндорфина, или типа того.
Но хочется больше и больше. Особенно пока "карта прёт"
Согласнен с тем, что если не фиксануть прибыль - то в итоге останется только с "сертификатами" номиналом на окулиард гривен
Интересно наблюдать за этим реалити-шоу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 22 січ, 2020 23:06
... так, справді цікаво спостерігати....
- але, ще раз повторю, що які молодці ті, що зразу відважились і ризикнули по крупному(наприклад 100тис. грн) і РОЗУМНО ВИВЕЛИ ВСЕ через 3 міс, а тепер собі спокійно ВИВОДЯТЬ щотижня по 8 000грн!
- а хто лямом ризикнув і теж вже вивів - то тут і мене українська жаба починає піддушувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:57
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:09
... а смс(різні) регулярно приходять...
Информация от В2В Jewelry.
Между участниками проекта, совершившими покупку от 10 000 грн. (150 000 тенге, 400 $, 30 000 руб.), в период с 20 по 26 января, включительно, компания В2В проводит розыгрыш трёх автомобилей: Fiat Tipo, Nissan Juke и Toyota RAV4.
Розыгрыш состоится 28 января, в 19.00 по номеру покупки.
В розыгрыше могут принимать участие только совершеннолетние участники.
Желаем всем удачи!
Живите в достатке!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:25
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:54
Долярчик зранку просив сюди зайти, за що був в баню відправлений.
Афера розвивається за правилами жанру.
Знімають постановки про виграну квартиру - народ має вірити.
Вже би Льоню Голубкова запросили.
Інші байки розповідають шо податки не потрібно сплачувати з доходу.
Заманюють можливістю виграти авто.
Навіть якщо перестануть платити ніхто тут нічого не скаже...ну хіба Долярчик чесно признається шо влетів ...будуть надіятись що ще заплатять.
Історію МММ11 ще не призабули...і таємничу смерть Мавроді?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:01
Квесторе_поверніться написав:
Афера розвивається за правилами жанру.
я прогнозировал еще бум под следующие новогодние скупки-затем финал в 2021.Сам и всех завел на 2миобаков с выплатой через год ,шоб по максимуму.Мы верим в баксика!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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