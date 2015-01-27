Дата є ...якщо не секрет?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:10
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17
опохмел 2021
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 26 січ, 2020 07:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Для истории
Выплату получил. Проценты падают.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:30
Ну і славненько. Вже є навар 50%?
Що цікаво в жодному агітролику апологети піраміди чесно не говорять що це пірамідон.
Які тільки байки не придумають щоб запудрити мізки імярекам.
Буду агітувати все ж таки вкладати грошенята в депо в гривні в банківську систему Неньки УКраїни.
Ще троха знизяться ставки і почнеться іпотечне кредитування. Що буде стимулювати розвиток економіки.
Валюту те ж би зберігав на поточних рахунках в банках.
Вкладення до 200000 в банк є безризиковим.
В цій піраміді вкладення надзвичайно ризикові. Чому?
1. Контора здійснює незаконні фінансові операції, і тим самим ставить себе поза законом.
2. Швидше за все цей бізнес контролюється, кришується на самому високому рівні і боюсь з участю кримінальних елементів. Боюсь щоб потім вони не прийшли за тим що Вам переплатили.
3. Згадайте як за один день закрили ігрові зали...ось так само закриють і магази контори коли люди які контролюють це все побачать що вливання в піраміду досягло максимального значення.
Поки більше заносять ніж роздають піраміда буде жити, як тільки приріст почне падати за один день все прикриють.
Якщо не погоджуєтесь з 1 2 3 приводьте свої аргументи.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 22:43
1. Контора в законі частково. Що і довело рішення суду, яким повернули кошти. А в нашій країні повністю в білу не поацює 98 відсотків економіки.
2. Кришують мабудь, бо всіх так чи інакше кришують. У кого є гроші.
3. Тоді треба прийти й до 340 000 людей в Україні. Бо саме стільки народу вже в піраміді. І вона росте.
Стосовно ризиків. В мене їх нема вже. Тепер тупо отримую профіт. Так, десь 50 відсотків чистого профіту отримав.
Стосовно депозитів. Я не вірю в казки, коли економіка в ж*** і вме глибше ьуди загурюється і нести гроші в банк зараз під ті смішні відсотки це треба бути дебілом. Щоб хто не казав, скоро буде хана. 1 чи 2 роки, але це неминуче. Так що подивимось. А вже не прогадав і це радує.
Додано: Пон 27 січ, 2020 08:14
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А звідки інфо про 340000?
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