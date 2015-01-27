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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:10

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Мизантрóп написав:Сам и всех завел на 2миобаков с выплатой

Дата є ...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:Сам и всех завел на 2миобаков с выплатой

Дата є ...якщо не секрет?

опохмел 2021
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 07:57

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Для истории
Выплату получил. Проценты падают.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:30

  prosecutor написав:Для истории
Выплату получил. Проценты падают.

Ну і славненько. Вже є навар 50%?
Що цікаво в жодному агітролику апологети піраміди чесно не говорять що це пірамідон.
Які тільки байки не придумають щоб запудрити мізки імярекам.
Буду агітувати все ж таки вкладати грошенята в депо в гривні в банківську систему Неньки УКраїни.
Ще троха знизяться ставки і почнеться іпотечне кредитування. Що буде стимулювати розвиток економіки.
Валюту те ж би зберігав на поточних рахунках в банках.
Вкладення до 200000 в банк є безризиковим.
В цій піраміді вкладення надзвичайно ризикові. Чому?
1. Контора здійснює незаконні фінансові операції, і тим самим ставить себе поза законом.
2. Швидше за все цей бізнес контролюється, кришується на самому високому рівні і боюсь з участю кримінальних елементів. Боюсь щоб потім вони не прийшли за тим що Вам переплатили. :(
3. Згадайте як за один день закрили ігрові зали...ось так само закриють і магази контори коли люди які контролюють це все побачать що вливання в піраміду досягло максимального значення.
Поки більше заносять ніж роздають піраміда буде жити, як тільки приріст почне падати за один день все прикриють.
Якщо не погоджуєтесь з 1 2 3 приводьте свої аргументи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:43

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Для истории
Выплату получил. Проценты падают.

Ну і славненько. Вже є навар 50%?
Що цікаво в жодному агітролику апологети піраміди чесно не говорять що це пірамідон.
Які тільки байки не придумають щоб запудрити мізки імярекам.
Буду агітувати все ж таки вкладати грошенята в депо в гривні в банківську систему Неньки УКраїни.
Ще троха знизяться ставки і почнеться іпотечне кредитування. Що буде стимулювати розвиток економіки.
Валюту те ж би зберігав на поточних рахунках в банках.
Вкладення до 200000 в банк є безризиковим.
В цій піраміді вкладення надзвичайно ризикові. Чому?
1. Контора здійснює незаконні фінансові операції, і тим самим ставить себе поза законом.
2. Швидше за все цей бізнес контролюється, кришується на самому високому рівні і боюсь з участю кримінальних елементів. Боюсь щоб потім вони не прийшли за тим що Вам переплатили. :(
3. Згадайте як за один день закрили ігрові зали...ось так само закриють і магази контори коли люди які контролюють це все побачать що вливання в піраміду досягло максимального значення.
Поки більше заносять ніж роздають піраміда буде жити, як тільки приріст почне падати за один день все прикриють.
Якщо не погоджуєтесь з 1 2 3 приводьте свої аргументи.


1. Контора в законі частково. Що і довело рішення суду, яким повернули кошти. А в нашій країні повністю в білу не поацює 98 відсотків економіки.
2. Кришують мабудь, бо всіх так чи інакше кришують. У кого є гроші.
3. Тоді треба прийти й до 340 000 людей в Україні. Бо саме стільки народу вже в піраміді. І вона росте.

Стосовно ризиків. В мене їх нема вже. Тепер тупо отримую профіт. Так, десь 50 відсотків чистого профіту отримав.
Стосовно депозитів. Я не вірю в казки, коли економіка в ж*** і вме глибше ьуди загурюється і нести гроші в банк зараз під ті смішні відсотки це треба бути дебілом. Щоб хто не казав, скоро буде хана. 1 чи 2 роки, але це неминуче. Так що подивимось. А вже не прогадав і це радує.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Тоді треба прийти й до 340 000 людей в Україні. Бо саме стільки народу вже в піраміді. І вона росте.

А звідки інфо про 340000?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:56

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Тоді треба прийти й до 340 000 людей в Україні. Бо саме стільки народу вже в піраміді. І вона росте.

А звідки інфо про 340000?

При реєстрації на їхньому сайті присвоюється ID номер - от вони вже перевалили за 340 тисяч. Але це не тільки Україна-активну участь беруть казахи, а з недавніх пір - і росіянці
мовчун
 
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