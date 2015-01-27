классика ... наверное.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:08
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:26
Все ж таки в Долярчика повинна бути надія на світле майбутнє...що прорвуться.
Після Нового року теж був затик 2 тижні...ну і тут спланували затик біля 2 тижнів. Зберуть грошенят з нових що зайдуть ше на 8% тижневих...а можливо хто лоханеться і переінвестує під 9% тижневих...і буде шо заплатити тим хто вже привик шо лаве капає.
Надія ще є.
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