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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:08

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:це початок кінця контори...мабуть.
классика ... наверное.

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:26

Все ж таки в Долярчика повинна бути надія на світле майбутнє...що прорвуться.
Після Нового року теж був затик 2 тижні...ну і тут спланували затик біля 2 тижнів. Зберуть грошенят з нових що зайдуть ше на 8% тижневих...а можливо хто лоханеться і переінвестує під 9% тижневих...і буде шо заплатити тим хто вже привик шо лаве капає.
Надія ще є.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Не бачу проблем взагалі. Зниження відсотків лише продовжить життя конторі. Будуть пересаджувати у довші гроші. Це добре. 9 відсотків реінвесту ще краще, відбивають необхідність плати менеджеру рефінанс і залишають кошти в піраміді. А своя крипта це взагалі щось, якщо вийде на криптовалютну біржу здорожчає на 5 10 разів. Тоді це і не піраміда. Буду інвестувати ще.
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