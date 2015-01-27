Додано: Вів 28 січ, 2020 14:26

Все ж таки в Долярчика повинна бути надія на світле майбутнє...що прорвуться.

Після Нового року теж був затик 2 тижні...ну і тут спланували затик біля 2 тижнів. Зберуть грошенят з нових що зайдуть ше на 8% тижневих...а можливо хто лоханеться і переінвестує під 9% тижневих...і буде шо заплатити тим хто вже привик шо лаве капає.

Надія ще є.