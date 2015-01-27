классика ... наверное.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:08
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:26
Все ж таки в Долярчика повинна бути надія на світле майбутнє...що прорвуться.
Після Нового року теж був затик 2 тижні...ну і тут спланували затик біля 2 тижнів. Зберуть грошенят з нових що зайдуть ше на 8% тижневих...а можливо хто лоханеться і переінвестує під 9% тижневих...і буде шо заплатити тим хто вже привик шо лаве капає.
Надія ще є.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Не бачу проблем взагалі. Зниження відсотків лише продовжить життя конторі. Будуть пересаджувати у довші гроші. Це добре. 9 відсотків реінвесту ще краще, відбивають необхідність плати менеджеру рефінанс і залишають кошти в піраміді. А своя крипта це взагалі щось, якщо вийде на криптовалютну біржу здорожчає на 5 10 разів. Тоді це і не піраміда. Буду інвестувати ще.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:43
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Зниження відсотків з наступного тижня це.
1. Заклик щоб вже цього тижня вже заносили нові...а то немає чим платити старим.
2. Нові клієнти для окупності вже мусять сидіти більше 3 місяців...а чи проживе піраміда стільки часу...повинен задати всякий хто тільки сюди входить.
3. А якщо тижневий бонус знизять до 4% то окупність тоді півроку і за півроку заробіток лише до 100%, якийсь мізер як фінпірамід.
4. Ну і ще одна небезпека...в цю пятницю 31.01 нічого не заплатять виглядає.
А чи заплатять 7 лютого року 2020...чи занесуть нові клієнти для всіх попередніх які вже стрижуть профіт?
5. Про криптуконтори...це не сприймається серйозно.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:45
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:58
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